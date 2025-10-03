El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió este viernes un mensaje en Twitter en el que señaló que la mejor decisión de su vida fue casarse con Michelle Obama.

En su publicación, el exmandatario destacó la fortaleza, gracia y determinación de su esposa, así como su elegancia al afrontar todos los desafíos:

“Durante 33 años, he admirado tu fortaleza, tu gracia y tu determinación, y el hecho de que luzcas tan bien mientras lo haces todo. ¡Feliz aniversario!”, escribió Obama junto a una foto en compañía de sue sposa.

La declaración de Obama pone nuevamente de relieve la importancia de la familia en la vida del expresidente y su esposa, quienes se casaron en 1992.

Juntos han formado una familia consolidada con sus dos hijas, Malia, de 26 años, y Sasha, de 23 años, quienes crecieron bajo el escrutinio público durante los ocho años de la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

Durante su gestión, la pareja fue ampliamente reconocida por proyectar una imagen de unidad familiar y apoyo mutuo.

Michelle Obama, abogada y exprimera dama, se convirtió en un referente en temas de salud, educación y bienestar infantil, al tiempo que se convirtió en un modelo de empoderamiento femenino y liderazgo. La pareja mantuvo un equilibrio entre la vida política y la vida familiar, priorizando la privacidad y la educación de sus hijas mientras se enfrentaban a las exigencias del poder.

El mensaje del expresidente, compartido en redes sociales, ha recibido miles de reacciones de seguidores que celebran la relación de la pareja y su ejemplo de compañerismo a lo largo de más de tres décadas.