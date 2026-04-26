El refuerzo Jordan Hall se vistió de héroe al encestar el canasto que le dio la victoria a los Metros de Santiago 92-90 sobre los Reales de La Vega, en partido de la ronda regular de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este sábado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.

Con 13.9 segundos por jugar, los Metros igualaron el marcador tras una jugada clave: Adris de León interceptó un saque de esquina, asistió a Jordan Gerónimo debajo del aro y recibió falta antideportiva de Víctor Martínez. Gerónimo convirtió el tiro libre para empatar el partido 90-90.

En la siguiente posesión, Hall asumió la responsabilidad y anotó un disparo de media distancia que sentenció el encuentro, asegurando el invicto de los Metros (6-0). Los Reales, que llegaron con tres victorias consecutivas, cayeron a marca de 3-3.

Los parciales finalizaron 21-27, 24-31, 24-18 y 23-14 a favor del conjunto santiaguero.

Remontada

Los Metros vinieron de atrás tras verse en desventaja de 13 puntos en la segunda mitad. En el último cuarto, tocaron la puerta en varias ocasiones hasta completar la remontada.

Con 8:35 por jugar, un triple de De León acercó a los Metros 72-76. Luego, con 5:46, redujeron la diferencia a tres (79-82), y nuevamente con 4:51 se colocaron 81-84, presionando constantemente a la defensa vegana hasta lograr la igualdad y posteriormente la victoria.

Por los Metros, Hall anotó 16 puntos, misma cantidad que Anthony Fairley, mientras que Troy Cracknell lideró la ofensiva con 22 unidades. De León aportó 12 puntos y ocho asistencias, y Florent Tamba registró un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes.

Por los Reales, Anderson Mirambeaux encabezó la ofensiva con 19 puntos, seguido de Malachi Richardson, con 12 tantos y siete rebotes. Darius McNeill y Keith Williams aportaron 11 puntos cada uno.

Dominio de la primera mitad

Los Reales dominaron los dos primeros parciales (27-21 y 31-24) para irse al descanso con ventaja de 13 puntos (58-45), apoyados en una sólida ofensiva y control de los rebotes.

Mirambeaux lideró con 13 puntos, mientras Richardson agregó 10. El conjunto vegano lanzó para un 63 % de campo (20 de 32) y un 50 % desde la línea de tres (7 de 14), además de dominar los rebotes 21-11.

Los Metros, que jugaban su segundo partido en noches consecutivas, tiraron para un 50 % (19 de 38), con 10 asistencias. Ambos equipos registraron seis robos.