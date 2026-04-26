Aguaceros continuarán; 21 provincias y el Distrito Nacional siguen en alerta

Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán en las próximas 24 horas, por lo que 21 provincias, más el Distrito Nacional, se mantienen en alerta, informó este domingo el Centro de Operaciones de emergencia (COE).

Los aguaceros tendrán mayor incidencia en poblaciones ubicadas en el norte de República Dominicana, debido a la incidencia de una vaguada, según el COE.

El organismo informó que nueve provincias continúan en “alerta amarilla”, por lo que se esperan fuertes precipitaciones en las próximas horas, en provincias ubicadas la costa norte.

En amarillo figuran Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Otras doce, más el Distrito Nacional, figuran en “alerta verde”.

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El informe de este domingo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que una vaguada continuará provocando precipitaciones en las próximas 24 horas.

«En horas de la tarde, debido a los efectos de la vaguada y el ciclo diurno, volverán a presentarse incrementos nubosos importantes que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche», precisa el informe.