Con más de mil atletas de 59 países inscritos y una proyección de 11 mil asistentes para este 2026, el Ironman 70.3 Cap Cana pretende seguir consolidándose como uno de los mayores impulsores del turismo deportivo en República Dominicana.

El éxito organizativo de sus dos primeras ediciones ha elevado las expectativas para este tercer año. En 2025, la competencia se posicionó entre las cinco mejores de Latinoamérica por su calidad técnica y logística, reforzando su reputación dentro del circuito internacional.

Los competidores buscarán desafiarse a sí mismos el 17 de mayo en una prueba que reúne nadar 1.9 kilómetros en mar abierto, una ruta de 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de media maratón.

A pesar del éxito que ha tenido la competencia en el país, Javier Herrera, promotor del evento, considera que han sido tres años de grandes desafíos para garantizar que las normas internacionales establecidas se cumplan.

Javier Herrera, promotor del Ironman 70.3 Cap Cana.

“Hacer un evento de este nivel bajo los lineamientos de una marca global es costoso. El reto es lograr que sea sostenible financieramente para que el turismo deportivo siga creciendo sin poner en riesgo la continuidad del proyecto”, manifestó Herrera durante un conversatorio con diferentes medios. Puedes leer: Ironman 70.3 y SBR Sports resaltan acogida de Cap Cana

Herrera explicó que el Ironman 70.3 Cap Cana tiene un comportamiento diferente a los que se realizan en otros países, donde cada participante promedia 2.7 acompañantes, mientras que en República Dominicana cada atleta viaja acompañado por 3.7 personas, lo cual tiene un impacto directo sobre la economía nacional por la cantidad de turistas que entran al país.

“República Dominicana compite de tú a tú con destinos que tienen años establecidos; lo tiene todo”, afirmó.

Por la cantidad de personas que asisten al país desde el 2024 cuando se realizó por primera vez en suelo dominicano, Herrera llamó a valorar el impacto económico que está teniendo lo que se está realizando.

Precisó que el Ironman 70.3 más que una competencia es una actividad familiar, ya que permite a los atletas compartir con sus familias tras meses de preparación.

Una de las novedades para este año es que estrena la categoría TriClub, una modalidad que permite a clubes nacionales e internacionales competir por equipos, fomentando la camaradería y la estrategia grupal.