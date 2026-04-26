SNS plantea fortalecer atención integral a mujeres víctimas de violencia

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, presentó una serie de propuestas técnicas orientadas a fortalecer la atención integral en salud a mujeres víctimas de violencia, durante su participación en la reunión del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Las iniciativas, expuestas en el marco de la validación del Plan Estratégico Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 2026-2028, buscan posicionar al sector salud como un eje clave dentro de la respuesta interinstitucional del Estado.

Entre los principales planteamientos, Landrón destacó la implementación de unidades de género en hospitales priorizados y centros de primer nivel, con el objetivo de garantizar una atención oportuna, digna y humanizada a las mujeres afectadas.

Asimismo, propuso fortalecer los servicios de salud con enfoque de género, así como impulsar la capacitación continua del personal sanitario en atención a casos de violencia, derechos humanos y trato especializado, para mejorar la calidad de la respuesta en la Red Pública.

El titular del SNS también planteó la actualización de los protocolos de detección, registro y atención, con miras a estandarizar los procedimientos en todos los centros de salud del país.

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Otra de las propuestas clave es el fortalecimiento de la articulación de la ruta de atención interinstitucional, asegurando procesos más efectivos de referencia y contrarreferencia, además del desarrollo de sistemas de monitoreo y gestión de información que faciliten la toma de decisiones basada en evidencia.

Landrón subrayó que estas acciones forman parte del compromiso del SNS de seguir ampliando la capacidad de respuesta de la Red Pública frente a la violencia de género, en coordinación con las demás instituciones del Estado.

La reunión fue encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y contó con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, junto a representantes de las entidades que integran el Gabinete.

Durante el encuentro, además, se revisó el estatus de aprobación del Plan Estratégico Nacional, se presentaron observaciones de las instituciones participantes y se definieron los próximos pasos para su validación, incluyendo la conformación de mesas de trabajo temáticas y el inicio del proceso de monitoreo y evaluación.