Los Metros de Santiago mantuvieron su invicto al imponerse 98-74 sobre los Leones de Santo Domingo, en partido de la ronda regular de la Súper Liga de la LNB celebrado en el club San Carlos.

El conjunto santiaguero colocó su marca en 4-0, líder con ocho puntos, mientras que los Leones figuran con 1-2, en la séptima posición con cuatro unidades.

Los Metros dominaron el encuentro desde el inicio, al llevarse todos los parciales apoyados en una defensa consistente y una ofensiva repartida.

Jordan Hall encabezó el ataque con 17 puntos y 13 asistencias. Troy Cracknell aportó 19 tantos, Florent Thamba sumó 16, Anthony Fairley tuvo 14 unidades y seis rebotes, y Jordan Gerónima añadió 11 puntos.

Por los Leones, Reggie Quezada lideró con 21 puntos y ocho asistencias, seguido por Gerardo Suero, quien registró 17 tantos, ocho rebotes y siete asistencias. Brayon Blake aportó 10 unidades.

Los Metros lanzaron para un 56 por ciento de campo (40 de 72), mientras que los Leones quedaron en un 38 por ciento (23 de 60). También dominaron los rebotes 38-30.

La primera mitad fue determinante. Los visitantes se fueron al descanso con ventaja de 56-36, tras imponer su ritmo ofensivo y limitar a los capitaleños con una defensa efectiva.

Desde ese momento, los Metros controlaron el partido sin mayores dificultades para asegurar la victoria.