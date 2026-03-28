El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, habla en la rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este sábado que una aeronave de la Armada localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano, luego de zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria.

La institución militar detalló que las embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar ya se dirige a la zona para brindar apoyo.

“Se mantiene comunicación vía radio”, señaló la Semar, sin dar detalles sobre el estado de salud de los nueve tripulantes que viajaban en las naves.

El hallazgo se produce luego de que, el jueves 26 de marzo, la Semar activara un plan de búsqueda y rescate para localizar los catamaranes ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’, la primera con cuatro tripulantes y la segunda con cinco, incluyendo dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Los veleros tenían previsto arribar entre el 24 y 25 de marzo, siendo los últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, que zarparon el 21 de marzo desde Isla Mujeres para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La Semar destacó que mantuvo coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, para fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.

En su conferencia de prensa del viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha y que los tripulantes, identificados como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

Según Sheinbaum, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero del convoy, que arribó a Cuba el martes, pero la pérdida de contacto se registró con las dos embarcaciones más pequeñas, iniciándose un proceso de búsqueda intensivo.

En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.