México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades.

Las naves zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo.

Por ello, se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar.

Operativo de búsqueda

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún.

El objetivo era llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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Tripulación y condiciones

Las embarcaciones eran ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Aunque tenían previsto salir el viernes, la partida fue aplazada al sábado debido a condiciones meteorológicas adversas.

La Semar, a través de la Armada de México, explicó que mantiene coordinación internacional con centros de rescate marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Esto con el fin de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información en tiempo real sobre los tripulantes de distintas nacionalidades.

En el marco del Plan Marina, se alertó a los mandos navales en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como a estaciones de búsqueda y rescate marítimo.

Asimismo, se desplegaron unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que ejecutan patrullajes en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

Las labores consideran posibles cambios de rumbo, así como las condiciones del clima y corrientes marinas predominantes en la región.

Además, se mantiene un monitoreo permanente para definir zonas probables de deriva e incrementar la probabilidad de localización.

La Marina mexicana también llamó a la comunidad marítima internacional a reportar cualquier información o avistamiento de las embarcaciones.

Estos veleros forman parte de un convoy mayor, al que se suma un buque que partió desde Progreso, Yucatán, y que llegó sin contratiempos a La Habana el martes.

En total, el convoy transportaba unas 30 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.