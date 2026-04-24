Michael B. Jordan y Christopher McQuarrie adaptarán el videojuego ‘Battlefield’ al cine

El ganador del Óscar Michael B. Jordan y el guionista y director Christopher McQuarrie llevarán a la gran pantalla la adaptación del videojuego militar ‘Battlefield’, según informó este viernes The Hollywood Reporter.

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, y los detalles de la trama se mantienen bajo reserva.

Según la revista especializada, el reciente ganador al Óscar a mejor actor por ‘Sinners’ (‘Los pecadores’) producirá la película y está considerando también protagonizarla.

McQuarrie, por su parte, se encargará de escribir, dirigir y producir esta adaptación cinematográfica de una de las franquicias de disparos en primera persona más emblemáticas de Electronic Arts.

El videojuego, que debutó en 2002 con ‘Battlefield 1942’, ha vendido decenas de millones de copias gracias a su enfoque en combates multijugador por tierra, mar y aire.

El proyecto ha sido presentado a varios estudios y plataformas de contenidos en línea para su desarrollo.

El guionista ha estado detrás de proyectos como la saga de ‘Mission: Impossible’ (‘Misión Imposible’). Jordan, por su parte, se encuentra inmerso en varios proyectos desde su victoria en la 98º edición de los premios de la Academia.

El actor estadounidense dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de ‘Thomas Crown Affair’ (‘El caso Thomas Crown’) para Amazon MGM; también está previsto que lidere el reparto junto a Austin Butler de la adaptación a la gran pantalla de ‘Miami Vice’, la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.