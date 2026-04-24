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Sistema frontal pierde fuerza, pero lluvias seguirán

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Sistema frontal pierde fuerza, pero lluvias seguirán

Santo Domingo.– La disipación gradual del sistema frontal que incide sobre el territorio nacional continuará generando lluvias débiles a moderadas, informó este viernes el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Las precipitaciones afectarán provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez. También se registrarán en Barahona, Azua y Peravia, debido al viento del sureste.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene dos provincias en alerta roja, ocho en amarilla y once, incluido el Distrito Nacional, en verde.

En alerta roja permanecen Puerto Plata y Espaillat. En amarilla están San José de Ocoa, Monte Cristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel.

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Mientras que en verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia y Valverde.

Sistema frontal pierde fuerza, pero lluvias seguirán
Mapa de alertas emitido por el COE.

Para la tarde, el INDOMET prevé que la masa de aire continúe húmeda e inestable debido a una vaguada y al cambio del viento hacia el sur/sureste.

Se esperan lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña. Estas condiciones persistirán durante la noche, con tendencia a disminuir antes de la medianoche.

TEMAS: #Alertas#COE#Indomet#lluvias#Sistema frontal
Yesika Florentino

Yesika Florentino