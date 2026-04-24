El desorden imperante en la circulación de motocicletas no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de una combinación de debilidades estructurales: desde una “anarquía motorizada” hasta un parque vehicular sin control y la falta de regulación.

Esto, unido al poco nivel educativo, convierte a este medio de transporte en un foco constante de conflictos de tránsito, poniendo en ocasiones en peligro la integridad física de muchos conductores y transeúntes. El crecimiento exponencial de estas unidades en los últimos veinte años ha transformado la movilidad urbana de forma drástica.

Lo que inicialmente se vio como una solución económica y rápida para el transporte, hoy representa un desafío mayúsculo que pone a prueba la convivencia social y la capacidad de respuesta de las instituciones competentes.

Motocicletas

Las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a marzo de 2025 son contundentes al reportar la existencia, en ese momento, de 3.5 millones de unidades motocicletas, lo que representa el 57 % del parque vehicular.

Para algunos entendidos en la materia, esa mayoría numérica no solo se traduce en desorden, sino en una saturación de las vías y en una violación constante a las leyes.

A pesar del esfuerzo de regularización iniciado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en 2021, más de 2 millones de usuarios siguen operando fuera de la estadística estatal.

La motocicleta es un medio de sustento económico de miles de dominicanos y de ciudadanos haitianos que viven en RD.

La crisis de legalidad alcanza su punto más crítico en el área de las licencias de conducir, donde apenas 10,827 conductores poseen ese documento. El hecho de que solo el 0.3 % de los usuarios cuente con una autorización legal para conducir revela un problema de fondo mucho más grave de lo que se puede observar a simple vista.

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El motor, ya sea el destinado al “motoconcho” o al uso privado, es un medio importante de transporte para un fragmento específico de la sociedad, pero al mismo tiempo representa un reto para su control.

La inobservancia de la ley de tránsito es el pan de cada día entre los motoristas; por ejemplo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reveló que multó a 573,078 de ellos por violaciones, cifra que resulta irrisoria ante el exceso de infracciones.

El no uso de casco protector, transitar sin licencia o sin seguro, y la violación de la luz roja de los semáforos son solo algunas de las infracciones en las que con frecuencia incurren los motoristas en violación a la ley.

Importación

Durante los últimos tres años, se ha producido un incremento del 195.8 % en el número de empresas dedicadas a su comercialización, tanto de motores como de repuestos.

Estos datos fueron ofrecidos por la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto). La entidad asegura que el total de empresas ha pasado de 24, que existían en 2008, a más de 100 actualmente.

Muerte en Santiago

El viernes 17 de abril, víctima de motoristas imprudentes, fue muerto por una herida de arma blanca Deivy Carlos Abreu Quezada, quien era conductor de un camión recolecto de basura de la ciudad de Santiago.

Inicialmente se habla de que éste rozó a un motorista, generando, una persecución de una turba de motoristas, que culminó con el fatal desenlace.

El lunes el juez José Rafael D´ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de la provincia Santiago, aplazó la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas acusados. El autor material, Jhovanny de Jesús Mets Cruz (Macho), sigue prófugo.