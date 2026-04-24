Guerra de abril de 1965, una contienda con múltiples liderazgos

El padre del Presidente, José Rafael Abinader, estuvo en primera fila como secretario de Finanzas en la guerra de abril del 65. Esa es la historia.

Cada aniversario de la guerra de abril es propicio para honrar la memoria del coronel Fernández Domínguez, uno de los líderes de la revuelta. ¿De acuerdo?

No es por nada, pero es posible que ninguna otra contienda haya tenido tantos comandantes como la de abril de 1965. A todos los han reconocido.

Trump pierde aliados por su guerra en Irán. El comentarista Tucker Carlson dice estar arrepentido de su apoyo al gobernante. Y no es el único.

China advirtió a Trump del peligro que representaba el cerco al estrecho de Ormuz, aunque no dijo en qué consistía. Hacía falta?

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también se ha envalentonado sobre las negociaciones con Estados Unidos. ¿Decoro?

Como se sabe, Washington había emplazado al régimen de La Habana a liberar presos políticos para continuar las negociaciones.

Aunque tampoco fue aceptada, Estados Unidos negó que pidiera incluir a Italia en sustitución de Irán en el Mundial de Fútbol. Parece hubo algo.