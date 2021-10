Michelle Colón: “La belleza es diversa, es posible romper estereotipos”

Santo Domingo.- Sumamente orgullosa de ser la segunda mujer negra en ganar el título de Miss Puerto Rico, Michelle Colón hija de la modelo y conductora dominicana Doris Ramírez y del puertorriqueño Emilio Colón, afirma que este triunfo demuestra que los ideales de belleza han ido evolucionando y que hay espacio para otros tipos de belleza.

“Espero que el número de chicas evidentemente negras que participen siga creciendo y que más chicas como yo se atrevan a soñar” dijo en entrevista para este medio agregando que en Puerto Rico los certámenes son parte de su cultura y siempre soñó ser parte de ese legado de mujeres que tanta honra le ha dado a la isla.

Pero -explica- lo más que la motivó a participar es el poder visibilizar otro tipo de belleza ya que como mujer caribeña, bi-cultural, y afro-descendiente, representó un sector de la sociedad que no ha logrado la visibilidad que se merece. Quiere que niñas afro-caribeñas vean en ella un ejemplo de que la belleza es diversa, de que es posible romper esquemas y estereotipos.

De si se visualizó como ganadora dice “soy una mujer sumamente espiritual y me gusta manifestar y declarar mis posibilidades de éxito. Siempre me visualicé haciendo un buen papel. Yo quería que la gente viera el fruto del esfuerzo, la preparación y la determinación. Yo creo que el éxito están en el camino, y no en el destino”.

Orgullosa de su madre

A la pregunta de si con esta corona siente que sigue la trayectoria de su madre Doris Ramírez, quien fue también ganadora de un concurso de belleza, además de una comunicadora muy querida en RD, confiesa que “claro que sí.

Siempre me he sentido orgullosa de los logros de mi mamá. Ella es una mujer determinada y luchadora. Su coronación fue a muy corta edad pero manejó su reinado con madurez y le sacó un gran provecho, que se evidencia en la forma en que maneja su rol como madre y empresaria”.

Dice que en su reinado quiere ser la reina de la gente, conectar con el pueblo pues a través del certamen nacional descubrió que eso la energiza y le ayuda a poner en perspectiva su rol como reina.

“Quiero que la gente conozca mi historia de vida, y yo conocer la de ellos. Quiero que cuando llegue a Miss Universo, sentir que puedo ser la voz de todos y todas los puertorriqueños y hacerlos sentir orgullosos. Claro está, quiero traer esa sexta corona para Puerto Rico para amplificar el impacto de mi fundación y la visibilidad de la diversidad de belleza que existen en la isla”.

Michelle está culminando un doble bachillerato en biología y pre-médica con miras a estudiar medicina y proseguir una especialización en dermatología.

Michelle Colón al coronarla Miss Puerto Rico

UN APUNTE

El concurso

Representando a Loiza, Michelle Colon, se alzó con la corona de Miss Universe Puerto Rico 2021, siendo la primera finalista de San Lorenzo, Jaylene Alvarez y segunda finalista, Miss Dorado, Oxana Rivera. La nueva reina representará a la Isla en la septuagésima edición de Miss Universe que se llevará a cabo en Israel el próximo diciembre.

WAPA Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, celebraron por todo lo alto la nueva edición de Miss Universe Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré con transmisión en vivo por WAPA TV y WAPA América, con el lema “Abraza tu belleza”.

Desde hace varios años, Miss Universe Puerto Rico reconoce a la Mujer de Valor. Reconocimiento que junto a L’Oréal Paris, se otorga al desempeño filantrópico, en esta edición lo ganó la misma Michelle Colón.