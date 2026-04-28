Santo Domingo. -El presidente de la Asociación Dominicano de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió a los 115,000 que serán evaluados por el Ministerio de Educación, a partir del 30 de este mes, en la sexta fase de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) que estén pendiente de sus correos electrónicos institucionales, a través de los cuales las autoridades les informarán la fecha exacta en la que sus capacidades serán medidas.

La ADP dijo que “a partir del 30 de abril usted debe estar muy pendiente de su correo institucional, porque les estará llegando a su correo institucional la información de cuándo el par evaluador irá a observar la clase”.

“Se mantiene el compromiso de que el par evaluador tendrá que ir previamente a su centro educativo a coordinar la hora, el día que va a visitar su aula”, siguió diciendo.

Hidalgo recordó a los maestros que deben colgar su planificación de la clase que será observada en la plataforma del Ministerio de Educación 48 horas antes de la fecha de su evaluación.

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A través de la sexta fase de la evaluación de desempeño, denominada, “observación de clases”, las autoridades del Ministerio de Educación evaluarán la observación de clase, la planificación pedagógica y la ejecución del plan clase en el aula, con una valoración de 50 puntos.

La planificación tendrá un valor de 15 puntos, mientras que la ejecución del plan en el aula tendrá un valor de 35 puntos, para un total de 50 puntos.

Los maestros públicos tendrán que demostrar que en el aula tenemos los conocimientos científicos, pedagógicos y didácticos, y que dominamos el currículo para ponerlo en acción.

Por eso, tienen que ser cuidadosos en la elaboración del plan como su aplicación práctica.

La ADP a procurar que las actividades, las estrategias, los recursos y los tipos de evaluación contemplados en la planificación se desarrollen efectivamente durante la clase”, dijo.