El escenario político dominicano muestra señales de reconfiguración, con un crecimiento sostenido de la Fuerza del Pueblo, impulsado por la salida de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en distintas regiones del país.

Aunque encuestas recientes no han sido divulgadas, se reportan juramentaciones constantes de exmiembros oficialistas en la organización liderada por Leonel Fernández, lo que evidencia un trasvase político que podría incidir en futuros procesos electorales.

Analistas consideran que estas salidas representan una merma significativa para el partido de gobierno, más aún cuando quienes renuncian pasan directamente a la principal fuerza opositora, consolidando su estructura territorial.

En contraste, el Partido de la Liberación Dominicana enfrenta limitaciones para posicionarse como opción competitiva, tras el impacto de procesos judiciales que afectaron a su dirigencia, incluyendo al entorno de Danilo Medina.

Ese contexto debilitó su desempeño electoral en 2024, donde su candidato Abel Martínez obtuvo un resultado limitado, mientras parte de su militancia migró hacia otras organizaciones.

De cara a 2028, la percepción predominante es que la contienda presidencial se definiría entre el oficialismo y la Fuerza del Pueblo, con escasas probabilidades de que el PLD retome protagonismo en el corto plazo.

En ese panorama, el crecimiento de la oposición y las tensiones internas del oficialismo configuran un escenario político abierto, donde los movimientos de dirigentes y alianzas serán determinantes.