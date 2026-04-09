Santo Domingo.-El anuncio de las Fuerzas Armadas de Haití de que enfrentará con firmeza las pandillas, no tendrá mayores resultados y todo seguirá igual, opinó Alonzo Paul, presidente de la Organización de Socorro y Derechos Humanos de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón.

Paul, residente en la referida localidad, comunicó que las informaciones que posee, es que centenares de personas de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano siguen emigrando hacia República Dominicana y los pueblos fronterizos buscando tranquilidad y sobre todo proteger su familia.

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Dijo que, producto de esa situación, los asentamientos haitianos seguirán creciendo cerca de Dajabón y que, debido a eso, una vivienda en alquiler que hace cinco años pagaba 15 mil pesos dominicano, ahora está en 30 y 35 mil, pero no aparecen.

“Lo que está ocurriendo en mi país es tremendo, con bandidos con ropa de civil y portando armas largas controlando zonas a quienes hay que pagarle peaje para poder transitar de una zona a otra», expresó.

El dirigente haitiano Alonzo Paul.

Pandillas sin control

El dirigente de los derechos humanos, al ser entrevistado por El Nacional por la vía telefónica, expresó que en Haití no hay seguridad para nadie y que ninguna persona puede desplazarse de una localidad a otra en horas de la noche, porque “los bandidos son los que controlan”.

Dijo que lo extraño es que el Gobierno anuncia operativo contra los pandilleros, pero hasta el momento ninguno de los líderes de los grupos armados ha sido arrestado.

Las pandillas en Haití están fuera de control. / Archivo

Fue el pasado lunes día 6 de abril cuando las Fuerzas Armadas de Haití ordenó a sus tropas alertas máxima, dando cuenta que iniciaban las operaciones militares sobre el terreno para luchar contra los grupos criminales que aterrorizan a la población.

Además, fueron suspendidos todos los permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso, informaron las autoridades militares, pero todavía no ha pasado nada.

La medida fue ordenada por el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils Aimé, quien se desempeña el principal líder del Consejo Presidencial de Transición.