La denuncia de explotación y abuso sexual en Haití que involucra a policías de Kenia no solo ha encendido la alarma internacional, sino que retrotrae a la memoria lo ocurrido entre 2004 y 2017 con los cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

Las Naciones Unidas (ONU) informaron que el pasado año recibieron cuatro denuncias de explotación y abuso sexual que involucraban a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, por sus siglas en inglés), fuerza liderada por Kenia, la cual fue desmantelada a finales de 2025.

Kenia, al este de África, ha rechazado dicha imputación al entender que el informe ofrecido por la ONU contradice sus propias investigaciones.

El 25 de junio de 2024 llegó a Puerto Príncipe la primera avanzada de la misión de kenianos. Ese primer contingente estuvo compuesto por 200 policías, quienes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture; la misión fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a la policía haitiana a combatir la violencia de las bandas criminales.

Haití

En una segunda fase, ocurrida el 16 de julio de 2024, llegó Haití un grupo de 200 oficiales adicionales, completando los primeros 400 efectivos kenianos en terreno haitiano.

Al apoyo internacional, liderado por Kenia, otros países como Jamaica, Bahamas y Belice se comprometieron a enviar personal para alcanzar un objetivo total de unos 2,500 efectivos; sin embargo, la promesa fue una quimera.

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Los problemas de la misión de policías de Kenia no se limitaron a que las bandas criminales tienen un gran poder económico y armamentístico, sino que el financiamiento prometido prácticamente nunca ocurrió.

Un informe de la ONU de febrero detalla las investigaciones por abuso sexual contra miembros de esa misión, una de ellas relacionada con un menor de 12 años.

Haití es uno de los países más pobres y violento, obligando a sus residentes salir buscando mejor vida.

“En 2025, las Naciones Unidas recibieron cuatro denuncias de explotación y abuso sexual que involucran a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití”, indica el informe.

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Por su lado, el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, se quejó oficialmente ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y afirmó que las acusaciones incluidas en el informe fueron investigadas de inmediato y de manera imparcial, determinándose que carecían de fundamento.

Llegada de la Minustah

La Minustah, que llegó a Haití en 2004 para su estabilización, trajo serios problemas. Supuestamente, durante las misiones de paz fueron concebidos 265 niños entre soldados y mujeres haitianas, y muchos de esos embarazos fueron consecuencia de violaciones.

Haití logro cierta estabilidad mientras permaneció la Minustah allí.

Reportes señalan que no solo eso, sino que hay casos en que hasta niñas de apenas 11 años habrían sido abusadas por los militares enviados por la ONU, en algunos casos a cambio de monedas o de un plato de comida.

Las denuncias involucran directamente a soldados de distintos países, pero los más mencionados por las víctimas son efectivos de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Estos, junto a cascos azules de Asia, África, Canadá y Francia, participaron en la fuerza de esa misión entre 2004 y 2017.

La iniciativa de la Minustah buscaba estabilizar el país, desarmar a los grupos armados e intentar poner de pie la economía.

Investigaciones internacionales señalan que en Haití se entrevistaron a unos 2,500 haitianos sobre las experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergaban miembros de la Minustah; de ellos, 265 relataron historias de niños cuyos padres eran miembros de la ONU.

Los relatos señalan que niñas de 11 años fueron víctimas de abusos sexuales y quedaron embarazadas por parte de las fuerzas de paz. Esas acciones fueron fundamentales para que la Minustah saliera de esa nación.