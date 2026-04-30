El senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista, denunció que la empresa de minería canadiense: GoldQuest no posee una única concesión de extracción de oro, sino un total de 15 áreas adyacentes.

Según el legislador de la Fuerza del Pueblo, una vez finalizada la exploración en la Mina Romero, es solo “la punta de iceberg”, ya que empresa pretende continuar con otros 14 proyectos.

Estos son: Valentín, La Guinea, Las Piedras, Descansado, Las Tres Veredas, La Pelada, Los Lechones, Loma de los Comíos, Los Gajitos, La Tachuela, Toribio, Loma de Cachimbo, Tocón de Pino y Agüita Fría.

«Desde hace cuatro años, la empresa canadiense llamada GoldQuest ha venido realizando estudios para explotar una mina de oro en la provincia de San Juan. Es un proyecto que tiene un amplio rechazo de la comunidad”, expuso durante la sesión del Senado.

Según el dirigente político, todos los sectores organizados de la provincia, la Iglesia católica, las iglesias protestantes, las asociaciones profesionales y gremios, productores, comerciantes, empresarios y la sociedad en sentido general, no quieren que se explote dicha mina en San Juan.

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«¿Y por qué no quieren que se explote la mina Romero? No quieren que se explote la mina Romero porque, en realidad, esa mina, que, aunque inicialmente se llama Romero, ellos tienen una concesión de exploración de 15 áreas para explotarla. No es solamente una, son 15”, expuso.

Pero aún más, asegura Bautista, todas las exploraciones están justo al lado del parque José del Carmen Ramírez, declarado como reserva natural.

“Ellos alegan que es una mina subterránea, que no es una mina superficial, pero el área total de esas 15 concesiones de exploración equivale a 209 millones de metros cuadrados», manifestó el senador Bautista.

Diferentes sectores sociales, comerciales y medioambientales de San Juan comenzaron a protestar desde el lunes en rechazo a la minera, por entender que la misma atenta contra la agricultura y el medio ambiente.

Minería

Muy al contrario que su colega, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tras el paro en San Juan, defendió la minería del lugar y afirmó que puede coexistir con la agricultura sin ningún inconveniente.

“He sido muy coherente: soy pro-minería, porque sin la minería la vida del hombre hoy día sería invivible”, expresó el senador de Sánchez Ramírez, provincia donde ha operado con éxito una minera.