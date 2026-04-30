Ante la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, la Defensa Civil inició esta madrugada un despliegue estratégico para las evacuaciones necesarias y asistir a las comunidades impactadas, en especial en las tres provincias en alerta roja

Según el organismo de socorro, que dirige Juan Salas, el operativo busca mitigar los riesgos derivados de las fuertes precipitaciones que han provocado incidentes en diversas demarcaciones del país.

Manifestó que unidades de rescate se movilizaron de inmediato para socorrer a familias en la provincia de Dajabón.

Las labores se concentraron principalmente en el sector La Curva, donde el desbordamiento de drenajes y las inundaciones urbanas afectaron múltiples viviendas.

De manera simultánea, la Defensa Civil mantiene una vigilancia estricta en las zonas de mayor vulnerabilidad de Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat y Monte Plata.

Además, se presta especial atención a las provincias de Montecristi y Valverde, las cuales permanecen bajo alerta roja debido al alto potencial de inundaciones repentinas.

El director Salas hizo un llamado urgente a la prudencia ciudadana, instando a las personas a no intentar cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua.

Evacuaciones

Asimismo, exhortó a la población a utilizar la aplicación móvil AlertaDO para reportar cualquier situación que seas necesarias las evacuaciones.

Agregó que ante cualquier emergencia, está disponible, pueden contactar directamente al personal de socorro marcando el teléfono 809-472-8617.

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Anoche, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a tres provincias, mantiene 12 y el Distrito Nacional en alerta amarilla, y nueve en verde, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.