Sin Manzanillo Power Land, el verano 2025 fue un adelanto de lo que el SENI no podrá permitirse repetir

El 19 de agosto de 2025, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado registró una demanda nocturna de 3,950 megavatios: el mayor pico de la historia dominicana. En ese mismo momento, Manzanillo Power Land seguía en construcción.

Los 414 megavatios que la planta aporta hoy al sistema no existían entonces. El sistema aguantó —con márgenes estrechos, con recortes selectivos, con la tensión que conocen bien los operadores del organismo coordinador—, pero las cifras dejaron una pregunta sin resolver: ¿qué habría ocurrido si la demanda del verano 2026 llega con el mismo sistema de 2025?

Ese es el análisis que importa ahora. No el pasado como celebración, sino el pasado como lección de lo que se jugaba —y lo que el verano 2026 ya no tiene que jugar.

El verano 2025 en cifras

3,950 – 4,100 MW pico de demanda nocturna, agosto–septiembre 2025 — récord histórico del SENI.

2,750 MW demanda pico en 2020 — crecimiento del 49 % en cinco años sin capacidad equivalente.

0 MW aporte de Manzanillo Power Land durante el verano 2025 — planta aún en construcción 414 MW capacidad incorporada al SENI desde marzo 2026 — primer verano disponible: 2026.

Lo que reveló el verano de 2025

El pico de 3,950 MW no fue un evento aislado. Como registró elDinero cuando el ministro Joel Santos informó el nuevo récord en agosto de 2025, el incremento se atribuyó a la ola de calor y al uso masivo de climatización. Pero Santos fue más preciso en la lectura estructural: en 2020 el pico era de 2,750 MW; en 2025 llegó a 4,100 MW. Un crecimiento del 49 % en cinco años, impulsado por la expansión económica y el acceso ampliado al consumo eléctrico.

El sistema respondió, pero a un costo visible. El margen de reserva operativa se comprimió. Se recurrió a unidades de emergencia —barcazas, plantas diésel— cuyo costo por megavatio hora es sustancialmente superior al de una planta de ciclo combinado a gas natural. El subsidio eléctrico, que en 2024 ya superó los RD$105,000 millones, absorbió esa diferencia.

Los dos blackouts que sellaron el diagnóstico

El verano 2025 no terminó con una sola alerta. Como analizó elDinero al examinar los factores que agravaron los apagones del período, la combinación de demanda récord, retrasos en la entrada de nueva generación y averías en plantas existentes puso al sistema en su posición más vulnerable en años.

Posteriormente vinieron dos blackouts generales: el del 11 de noviembre de 2025 y el del 23 de febrero de 2026, ambos consecuencia de vulnerabilidades estructurales que el sector conoce bien y que la nueva generación disponible no puede resolver por sí sola, pero que sí puede amortiguar significativamente.

El denominador común de todos estos eventos es la ecuación entre oferta y demanda. Cuando el margen de reserva es estrecho, cualquier falla —una línea de transmisión, una planta que entra a mantenimiento, un pico de temperatura— se convierte en emergencia. Cuando el margen es suficiente, las mismas fallas son incidentes manejables.

¿Por qué el verano 2026 es diferente?

La inauguración oficial de Manzanillo Power Land el 27 de marzo de 2026, documentada por el Ministerio de Energía y Minas en su registro público, marca el inicio de la primera temporada de alta demanda en que el SENI dispondrá de 414 MW adicionales en ciclo combinado. La diferencia no es solo cuantitativa.

Ciclo combinado: más electricidad, menos combustible, menor presión tarifaria

Una planta de ciclo combinado a gas natural opera con eficiencia superior al 60 %: recupera el calor residual de la turbina de gas para mover una turbina de vapor adicional sin combustible extra. En comparación, las plantas de generación de emergencia que cubrieron los picos críticos del verano 2025 operan con eficiencias del 33-40 % y costos por megavatio hora muy superiores.

Cada hora en que Manzanillo Power Land opera al tope es una hora en que el sistema no necesita encender las unidades más costosas. Ese diferencial, multiplicado por los meses de verano, se traduce en menor presión sobre el subsidio eléctrico y en tarifas más predecibles para el sector productivo.

El margen de reserva que cambia la aritmética del riesgo

Con una demanda que crece a un ritmo del 8-10 % anual y que razonablemente alcanzará o superará los 4,100 MW en los picos del verano 2026, la incorporación de 414 MW al sistema implica que el margen de reserva operativa disponible antes del umbral de emergencia es sustancialmente mayor.

En lenguaje de operadores del sistema: la diferencia entre gestionar un pico de demanda y declarar una emergencia de suministro. Esa diferencia la paga la economía entera —zonas francas que no paran, hoteles que no se quedan a oscuras, industrias que no reinician líneas de producción— o la absorbe el Estado en subsidio.

Lo que está en juego: el costo que nadie termina de cuantificar

Las zonas francas dominicanas emplean directamente a más de 200,000 trabajadores y generan exportaciones superiores a los US$6,000 millones anuales. Gran parte de esa producción —textil, tabaco, dispositivos médicos— opera en líneas de producción continua que no toleran interrupciones no planificadas. Un corte de dos horas en temporada alta no detiene solo la línea: implica reinicio de procesos, desperdicios de insumos y riesgo de incumplimiento con compradores internacionales que tienen opciones en otros países.

El sector turístico, con más de 10 millones de visitantes anuales e ingresos superiores a los US$8,000 millones, tiene una exposición diferente pero igualmente real: la experiencia degradada se convierte en reseña negativa, en grupo cancelado, en reputación que tarda años en reconstruirse. El verano 2025 expuso esa vulnerabilidad. El verano 2026 tiene una variable nueva en la ecuación.

La concesión que habilitó la capacidad

El marco regulatorio detrás de esta capacidad puede rastrearse en la concesión pública CNE-CD-0013-2021, otorgada por la Comisión Nacional de Energía en diciembre de 2021. Desde ese momento hasta la inauguración de marzo de 2026, la planta atravesó cada trámite regulatorio previsto —concesión definitiva, licencia ambiental, certificado de cumplimiento de código de conexión, trámites C y D ante la Superintendencia de Electricidad— antes de inyectar el primer megavatio al SENI. El proceso fue largo. El resultado es verificable.

El verano 2026 como primera prueba real

El verano 2025 demostró dónde estaba el límite del sistema sin Manzanillo Power Land. El verano 2026 será el primero en que ese límite se corre 414 megavatios hacia adelante.

Eso no resuelve todos los problemas estructurales del sector eléctrico dominicano —las pérdidas de distribución, la eficiencia de cobro de las EDEs y el costo del subsidio requieren soluciones propias y de largo plazo. Pero en lo que respecta a la seguridad de oferta en los momentos de máxima tensión del sistema, la diferencia entre el verano 2025 y el verano 2026 tiene nombre, ubicación geográfica y potencia certificada.

Pepillo Salcedo, Montecristi. 414 megavatios. Ciclo combinado. En operación. El sistema entró al verano de 2025 sin eso. Ahora lo tiene. Esa es la variable que cambió.

Sobre este análisis

Este análisis se basa en datos públicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo Coordinador del SENI y publicaciones especializadas del sector eléctrico dominicano.

**ESPACIO PAGADO**