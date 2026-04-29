Ministerio de Trabajo reitera primero de mayo es laborable

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reiteró hoy a los trabajadores y los empresarios del país que el Día del Trabajo que, que se conmemora el viernes 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 del mismo mes.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo indicó que » los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, sobre la aplicación de los días feriados».

«Esta disposición debe ser aplicada en todos los establecimientos del país», siguió diciendo en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

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» El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 del mismo mes», dice la comunicación.