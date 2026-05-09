Ministro Salud Pública confirma a El Nacional crucero con contagiados de virus estuvo en RD

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, Víctor Athala, confirmó que el crucero que arribó a Puerto Plata con un brote de norovirus estuvo ayer en el país y que ya ha abandonado el territorio nacional.

En conversación vía Whatsapp con El Nacional, el ministro indicó que luego completar su escala programada, la embarcación retomó su itinerario y zarpó a las 5:00 de la tarde de ayer, una vez que las autoridades locales aseguraron el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios pertinentes.

El funcionario aclaró que el origen del brote no guarda relación con el territorio dominicano.

Infectados virus

El crucero Caribbean Princess, con infectados de norovirus atracó el puerto Ambex Cove de Puerto Plata y partió este viernes con destino a Nassau, Bahamas, New Providence Island.

En la embarcación salió de Fort Lauderdale, Port Everglades, Florida, el pasado 28 de abril, habían 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación infectados; el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Athala, aseguró que a su llegada al puerto dominicano sólo quedaban 37 infectados que permanecieron en aislamiento y no bajaron al puerto.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos fue notificado, lo activó las alarmas sanitarias en República Dominicana. En el crucero hay un total 3,116 viajeros y 1,131 empleados, lo que sitúa la tasa de afectación en alrededor del 3.3% de las personas a bordo.

“Ese crucero partió ayer mismo de República Dominicana a las 5:00 de la tarde; venían desde el 28 de abril infectados en el crucero que empezó en otro puerto no en República Dominicana y solo quedaban 37 en aislamiento que no bajaron a puerto. Se siguieron los protocolos en todos los puertos”, declaró para El Nacional.