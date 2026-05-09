¡Atención! Se esperan temperaturas de hasta 33 °C hoy

Este sábado se espera un cielo con escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad detalló que, sin embargo, el transporte de nubes por el viento podría generar algunos chubascos ampliamente aislados hacia la tarde en provincias como Barahona, Azua, San Juan, Monte Plata y Sánchez Ramírez, actividad que se disipará al iniciar la noche.

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En cuanto a las temperaturas, el viento cálido del sureste continuará provocando un ambiente caluroso, con valores máximos que oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante esta situación, Indomet recomienda a la población mantener una hidratación adecuada, vestir prendas de colores claros y evitar la exposición directa a los rayos solares sin la debida protección, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se esperan nubes dispersas y un calor persistente.

Se espera calor también mañana

La institución indicó que para el domingo y el lunes, las condiciones meteorológicas seguirán bajo la influencia de la alta presión, lo que reducirá significativamente las probabilidades de precipitaciones de importancia.

Solo se prevén algunos chubascos pasajeros durante las madrugadas en zonas del suroeste, como Pedernales y Barahona, mientras que en la tarde la nubosidad podría incrementarse levemente sobre localidades de la cordillera Central y el este del país, como La Vega, Monseñor Nouel y Hato Mayor.