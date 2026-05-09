Remakes: la fórmula de Hollywood para revivir la nostalgia

Cuando una película deja huellas, tarde o temprano Hollywood encuentra la manera de traerla de vuelta. A lo largo de los años, el cine ha demostrado una gran capacidad para revivir aquellas historias que quedaron tatuadas en la memoria de generaciones.

En los últimos años, el recurso de los remakes o nueva versión ha sido ampliamente utilizado por la industria no para reemplazar los clásicos, sino para reafirmar que algunas producciones nunca pasaron de moda. Filmes como «Blancanieves», «Aladdin», «Lilo & Stitch», «Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate», «Jurassic Park» y «Jumanji» son algunos ejemplos de cómo el séptimo arte apuesta por revivir clásicos que ya cuentan con una conexión emocional con el público, combinando nostalgia con enfoques modernos para atraer tanto a las nuevas generaciones como a quienes crecieron con estas.

La tendencia no parecer detenerse, pues solo el año pasado llegaron a las pantallas cerca de diez nuevas versiones de películas ya conocidas, despertando una pregunta: ¿se trata de una crisis de creatividad o de una nueva manera de reinterpretar historias clásicas para conectar con la nostalgia del público?

Remakes y nostalgia

Para Danilo Reynoso, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE), «la nostalgia es la protagonista».

“Todos siempre queremos volver a los lugares, historias y espacios donde fuimos felices, y existe la inocente ilusión “que los tiempos pasados siempre fueron mejores”, y eso no es necesariamente cierto”, señaló al referirse al impacto emocional que generan estas producciones en los espectadores.

Danilo Reynoso, presidente de ADOCINE.

Además, destacó que esto también responde a una lógica generacional y de mercado, debido a que «los niños del ayer somos los adultos de hoy que, probablemente, podemos pagar por revivir esos recuerdos».

El crecimiento de esta tendencia también abre el debate sobre el espacio que queda para las ideas nuevas dentro de la industria cinematográfica.

Danilo considera que los remakes sí pueden limitar la apuesta por historias originales en los grandes estudios de Hollywood, donde predominan las franquicias. No obstante, entiende que en Iberoamérica el panorama es diferente.

“Nosotros no tenemos otra opción que intentar ser originales”, comentó. “Las grandes historias y franquicias existen porque en algún momento fueron originales y disruptivas. Debemos aprender a convivir en un mundo tan diverso” manifestó.

El productor y actor entiende que muchas personas ven los remakes como una “apuesta segura”, precisamente porque se apoyan en productos que ya cuentan con reconocimiento y una base de seguidores consolidada. Aun así, rechaza la idea de que esta práctica sea resultado de una falta de creatividad.

“Para reinterpretar algo ya visto y exitoso hay que tener mucho valor e ingenio”, afirmó.

Mientras algunos amantes del cine celebran el regreso de los clásicos y otros desean propuestas más innovadoras, Hollywood continúa mirando hacia el pasado en busca de nuevos éxitos.