Miralba Ruiz: La televisión no está en crisis

Miralba Ruiz regresa a la televisión luego de varios años alejada de este medio de comunicación durante los cuales se mantuvo solo en la radio.

Hoy regresa con “Las nuevas caras”, un espacio de temporada que será transmitido por Color Visión canal 9, en 12 capítulos que se proyectarán dentro de la programación de Noticas SIN y más.

El objetivo es proyectar las nuevas promesas del sector político del país, así como a los jóvenes protagonistas de la escena pública de República Dominicana.

“Nuestro país tuvo una hegemonía de un grupo que todavía continúa de político, pero hace algunos años un grupo de gente joven, de diferentes partidos, entró a la escena política. La idea es que el público la conozca, que conozcan qué los motiva a hacer política, por eso queremos dar a conocer todo sobre esta nueva camada”, explicó Ruiz.

Sobre la televisión que se hace hoy dijo que “siempre he abogado por la variedad de contenido, que haya de todo, para todo el mundo y bueno, eso tiene su momento, tiene su público, pero también pasará por el filtro de lo que va a permanecer y lo que no, como todo en la vida”, comentó a este medio la comunicadora, durante la presentación a la prensa de su nuevo proyecto

Domingo Bermúdez, Miralba Ruiz y Fernando Hasbún.

Ruiz, quien tiene 25 años en los medios de comunicación, agregó que “ahora mismo estamos viviendo la cultura del espectáculo, de los reality shows, yo que he producido reality shows muchas veces veo cosas y digo, ‘esto parece guionado’, con el objetivo de llamar la atención de la gente. Eso no está mal, pero ese no puede ser el único contenido que le sirvamos al público”.

Rechazó que la televisión esté en crisis, “es un medio que está en constante evolución, las propuestas entran y salen, pero la gente la sigue prefiriendo, sobre todo para temas informativos, por el filtro de credibilidad que se da en el proceso de hacer televisión y también los periódicos tradicionales, las redes no tienen eso, pero sí tienen inmediatez, viralidad, pero a la hora de información sopesada la televisión sigue siendo el medio número uno”, añadió.

Este nuevo proyecto fue presentado en el restaurante La Cassina, y contó con la participación de un selecto grupo de invitados, entre ellos el CEO del Grupo SIN, Fernando Hasbún y el presidente de Color Visión, el empresario Domingo Bermúdez, entre otras personalidades del ámbito social y político del país.