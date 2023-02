Para Miralba Ruiz, la mejor definición de amor es: “el amor es una amistad que se enciende” y no es incorrecto, pues conoció a su esposo Aitor Palacio en la adolescencia cuando tomaban juntos clases de inglés. Afirma que fue un flechazo inmediato.

“Me gustó desde el primer día. Me parecía tan lindo y divertido. Me hacía reír mucho” expresa Miralba, destacando que no fue ahí que empezó la relación, sino 7 u 8 años más tarde.

Desde aquel instante en que cupido hizo su trabajo, ya han pasado 23 años de un matrimonio, donde la clave de su éxito, ha sido la complicidad, química, compañía, comunicación, comprensión, paciencia y el soñar juntos.

Miralba es una mujer honesta, a quien no le gusta “pintar pajaritos en el aire”, por lo que manifestó que aunque no están enamorados como el primer día, pues manifiesta que las fases del amor al pasar de los años son menos intensas; el amor entre ellos, ahora es mucho más profundo que al inicio.

Miralba Ruiz y Aitor Palacio

“No estamos enamorados como el primer día… es importante que las parejas entiendan que el sentimiento va cambiando, va mutando y que las fases del amor no siempre son tan intensas como las emociones del principio. Nos queremos profundamente, más que el primer día porque ya hemos construido y vivido cosas más sólidas que la emoción del inicio” dice.

No existe el matrimonio de cuentos de hadas, y dice una frase anónima que “Es fácil amar cuando todo es perfecto, mantener el amor en los momentos imperfectos es lo que hace un amor incondicional”.

El matrimonio es complicado, y al igual que muchas parejas, la comunicadora así lo cree, “porque no siempre estamos en la misma sintonía, porque no siempre queremos lo mismo, porque a veces cuesta entender que o siempre se trata de uno mismo”, pero Ruiz, sin dudas cree que, para que perdure, lo bueno y lo positivo debe superar las complicaciones.

Tener esto totalmente claro, es lo que ha permitido que la llama de su amor tenga más de dos décadas encendida. “Lo mejor de estos años de matrimonio es saber que siempre cuento con él, que su apoyo está siempre ahí, que no importa lo difícil que sea un día, o una situación, sus abrazos me sostienen, que el tránsito de la vida es más fácil y divertido cuando eliges la compañía correcta para caminarla.

Y cerrando con la frase de una canción que dice: “En este mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más, si me agarro de tu mano. Acompáñame hasta donde pueda llegar” dijo Miralba, quien desde su experiencia matrimonial, sostiene que ser muy amigos, admirarse mutuamente, compartir valores similares, aunque tengan temperamentos distintos, la honestidad y saber ceder y negociar, son las pautas para un matrimonio exitoso.