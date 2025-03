Miriam Germán dice no seguirá polémica con Negro Veras

La ex procuradora general de la República Miriam Germán Brito decidió no responder a lo que diga de ella el abogado Ramón Antonio -Negro- Veras, a quien definió como “sepulturero de la amistad”.

La magistrada no responderá a las diatribas que contra ella publique el abogado santiaguero por una decisión del Ministerio Público que supuestamente le causó malestar a éste.

“Yo no pienso responderle ni hacerle caso”, explicó a El Nacional la ex procuradora general de la República.

Negro Veras

El calificativo de la extitular de la PGR hacia Negro Veras parece haber provocado ronchas en el jurista, el cual hace fuertes críticas a la magistrada en su artículo “El mentiroso” escoge su escenario.

Sin hacer uso de su nombre, el profesional del Derecho dice en su artículo, publicado el viernes, que: “el mentiroso no tiene reparos para utilizar la mentira. Poco le importa tirar su embuste en un espacio solemne, augusto, que en un lugar corriente, deslucido”.

El 10 de marzo, la exprocuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo del abogado santiaguero, que era un «sepulturero de la amistad», tras los cuestionamientos que este realizó en su contra.

Germán Brito se manifestó de esa manera durante el acto de reconocimiento hecho por el Tribunal Constitucional por el legado dejado tanto en la Judicatura como en el Ministerio Público, donde ha servido por décadas con una conducta prístina y una acrisolada carrera que le ha merecido el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales.

En el acto de despedida y de reconocimiento la magistrada no quiso irse sin ripostar a Negro Veras con estas palabras: «A mí me llegó el tiempo de que me vaya, y lo que me dolió de la persona que yo he bautizado como el sepulturero de una amistad es que lo que me quería decir lo dijo ahora, cuando ya me voy, cuando ya no tengo un valor de uso. Eso es una vileza. Pero ya, tengo la ayuda extraordinaria de la incapacidad para el rencor, y lo aprendí de mi abuelo», sostuvo.

Germán Brito enfatizó que ha aprendido a no albergar rencor, un valor inculcado por su abuelo, a quien recordó como «un mulato extraordinario y culto», que desde niña le enseñó que el resentimiento es «un huésped ingrato que se come al que lo alberga».