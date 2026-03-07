Mitos y supersticiones

(1)

¿Si en el principio no existía Dios? ¿Quién creó a Dios? ¡Alguien o algo tuvo que haberlo hecho!

Si antes de que apareciera la humanidad, ¿existieron otras especies? ¿Si los dinosaurios sobrevivieron durante más de 180 millones de años sobre la Tierra, como explicar la aparición de Dios?

¿Será cierto que los dinosaurios desaparecieron por un meteorito gigante, la erupción de volcanes y los cambios climáticos del planeta? Los paleontólogos han demostrado la era jurásica duró más de 50 millones de años.

Los fósiles encontrados no dejan ninguna duda. Las huellas no dan lugar a duda.

En principio los teólogos más prominentes sostenían que el mundo fue creado hace más de 400 mil años antes de Cristo.

Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, los geólogos y geofísicos afirman que la Tierra tiene alrededor de 500 millones de años, poco más, poco menos. La pregunta es: ¿Dónde ubicados a Dios como ser supremo?

¿Si los neandertales prosperaron en el planeta por más de 350 mil años hasta desaparecer, cómo surge el hombre de hoy?

¿En qué tiempo y espacio? ¿Si los humanos modernos han existido por más de 70 mil años, cómo explicarlo científicamente?

¿Si la evolución humana es un hecho histórico incuestionable, por qué no creer en la ciencia como motor del desarrollo?

¿Si es verdad que los dioses nacieron como consecuencia del descornamiento de los fenómenos naturales, por qué no decirlo abiertamente si el miedo a la inquisición de la sotana? ¿Si en el principio no existía Dios, como lo dice la lógica y lo reafirma la ciencia, por qué insistir en construir templos religiosos?

¿Si en principio el Sol, la Luna, los sismos, los huracanes, desbordamiento de los ríos, etc., etc., etc., eran atribuidos a los diversos dioses, por qué insistir en el pasado? El monoteísmo, un solo Dios, es un fenómeno relativamente moderno de apenas tres mil 300 años, ¿por qué también no se unieron todas las religiones? ¡Una religión global para un solo Dios!

El cristianismo, que se ha dividido y subdividido en diferentes etapas de su historia, cuenta con el 25% de la población mundial, el islam, que también ha sufrido diferentes versiones, con igual de militantes, (25%, poco menos), el hinduismo, 15%, el budismo 7% y los demás elementos mágicos-religiosos, que se practican en los demás países del mundo.

China, el segundo país más poblado de la tierra, después de la India, con cerca de mil 500 millones de habitantes, es un país complejo, con un sincretismo mágico religioso que abarca el budismo, taoísmo, islam, catolicismo, confucionismo y el culto a los ancestros, pero sin adherirse firmemente a ninguna de ellas. El Partido Comunista, único en China, se proclama ateo.