MLB con cierre dramático; Yuli Gurriel, líder de bateo

La primera temporada regular completa en la Era de la pandemia no podía tener un final más espectacular en lo colectivo y lo individual.

Se necesitaron de las últimas entradas de algunos partidos de la última jornada para definir los comodines de la Liga Americana y el cetro de la División Oeste del Viejo Circuito.

En lo particular, Yuli Gurriel sorprendió al convertirse en el segundo cubano con un título de bateo y Vladimir Guerrero Jr. terminó igualado en el liderato de cuadrangulares de las Mayores, algo nunca logrado por su padre, un miembro de Cooperstown.

Shohei Ohtani redondeó su campaña ofensiva cuando disparó jonrón y llegó a 100 empujadas en el primer turno de la actividad dominical. Rafael Devers continuó su consagración como uno de los primeros garrotes del juego.

Gabe Kapler condujo a los Gigantes a un récord histórico de la tradicional y popular franquicia serie regular al soportar estoicamente el acose del mejor equipo del béisbol medido hombre por hombre, y así librarse del juego de vida o muerte en su cierre espectacular.

Kevin Cash lo hizo otra vez. Ahora ganó 100 juegos en la más recia división del béisbol y después de enfrentar 57 veces a Medias Rojas, Yankees y Azulejos. La dignidad como luchó Tampa Bay inning por inning, ya clasificado, frente al equipo de El Bronx en el fin de semana fue clase aparte.

Jun Soto recibió 145 bases por bolas, una de las 20 cifras más altas en una temporada. Los peloteros que han llegado hasta ahí, la mayoría cuenta con una placa en Cooperstown.

Contra pronósticos, los Cardenales acuden de nuevo a la postemporada después de una seguidilla de 17 triunfos en fila que dejó estupefactos a parciales y “haters”.

Sin embargo, lo mejor está por delante: Yankees vs Medias Rojas por un lado, Cardenales vs Dodgers por el otro. Cuatro franquicias que podrían resumir el béisbol en duelos a ganar o morir.

DATOS

Los Azulejos a mi gusto hubiese sido el equipo más interesante de ver en la postemporada. Me atraía su poderío ofensivo tan devastador que impuso marca de la franquicia con 262 jonrones en un club que tuvo siete jugadores de 20+ H4, la mayoría jóvenes. Quizás la ausencia por lesión de George Springer en 84 de los 162 juegos impidió que la novena clasificara. El jardinero firmado como agente libre disparó 22 jonrones y anotó 59 carreras en 77 partidos. Ayer abrió el desafió con vuelacerca por ocasión 43 en su carrera…Trea Turner debe ser uno de los finalistas al premio JMV con Fernando Tatis Jr., Bryce Harper y Juan Soto. Este año luce que los votos de primer lugar se repartirán. Turner fue líder en bateo (.328), hits (195), estafas (32), total de bases (319). Su desempeño en las tres últimas semanas de juego fue extraordinario a pesar de tener la presión de pelear por el cetro de bateo y estar accionando con una novena en disputa por el título divisional hasta el día final. Turner jugó 817.2 innings en el SS y 436.2 en 2B…Nick Castellanos llegó a 100 empujadas en la última fecha del calendario. Tuvo la temporada de su vida (.309-.362-.576) con 34 H4, 37 H2, 100 CE, 95 CA… Joey Votto, Paul Goldschmidt y J. D. Martínez, quien salió lastimado del tobillo izquierdo, se quedaron en 99 impulsadas…Sólo tres jugadores consiguieron .300-.400-.500: Vladimir Guerrero Jr. (.311-.401-.601), Harper (.309-.429-.615) y Soto (.313-.465-.534). El OBP de Soto es un récord para dominicanos superando el .462 de Albert Pujols en el 2008…Walker Buehler ponchó 11 en 5.1 ayer en su última presentación en la serie regular. Si los Dodgers ganan este miércoles, él sería el iniciador contra los Gigantes el viernes en la apertura de la serie divisional o subiría al box para el segundo choque…Creo firmemente que si Yuli Gurriel hubiese llegado al Big Show en el 2006 hoy estuviéramos hablando de un posible candidato al Salón de la Fama, pero cuando el Comandante Castro estaba vivo y dirigía los destinos de Cuba desertar era una opción, pero muy peligrosa…Marcus Semien y Ozzie Albies fueron dos intermedistas con grandes campañas, pero los ojos esta vez están fijos en otros portentos…Las 116 impulsadas de Teoscar Hernández, tercero en MLB, pasan por debajo de la mesa por el gran año de Vladdy Jr. Semien y Bo Bichette, quien encabezó las grandes ligas con 57 partidos de hits múltiples y estuvo metido casi en todo.

HRS DOMINICANOS

Vladimir Guerrero Jr. (48-72), Rafael Devers disparó dos (38-112), Jorge POlamnco (33-82), Aristides Aquino(10-31), Oneil Cruz (1-1).