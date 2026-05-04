Monte Plata. -La muerte ayer por ahogamiento de un niño de siete años, en un balneario del municipio de Bayaguana, en la provincia Monte plata, volvió a encender las alarmas sobre la falta de control, prevención y respuesta efectiva de las autoridades en estos espacios de recreación.

El menor, residente en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, murió mientras se bañaba junto a su familia en el balneario conocido como “La Jorqueta”, en Bayaguana.

El hecho se produjo en un contexto de alto riesgo que había sido previamente advertido.

En Monte Plata, un día antes de la tragedia, intensas lluvias afectaron la zona, provocando la crecida de ríos como el Comatillo, Guayabito y Comate, cuyos caudales sobrepasaron puentes, interrumpieron el tránsito y dejaron aguas turbias, cargadas de sedimentos y con fuerte corriente.

A pesar de esas condiciones, balnearios de alta concurrencia como “La Jorqueta” permanecieron abiertos, recibiendo una masiva afluencia de visitantes, en una dinámica que se repite cada fin de semana largo sin controles visibles ni medidas restrictivas.

En una respuesta tardía de las autoridades, el menor fue auxiliado por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y trasladado a un centro de salud, donde llegó sin signos vitales.

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Sin embargo, testimonios recogidos en la zona plantean una versión distinta, indicando que, ante la desesperación y la aparente ausencia de una respuesta inmediata, el niño habría sido sacado del lugar en un motor, en brazos de una mujer, en un intento urgente por llevarlo a un centro de salud.

Versiones

Aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, evidencian las dificultades reales de acceso y respuesta en una zona donde las condiciones de las vías, agravadas por las lluvias, pueden retrasar de manera determinante la llegada de unidades de emergencia.

La contradicción entre ambos relatos plantea la necesidad de una aclaración por parte de las autoridades sobre los tiempos de respuesta y el manejo del caso.

Más allá de la respuesta posterior, el hecho expone una falla estructural en la gestión de estos espacios.

Las autoridades locales, con conocimiento previo del desbordamiento de los ríos, no dispusieron el cierre preventivo de los balnearios ni establecieron controles de acceso, a pesar del evidente peligro que representaban las condiciones del agua.

En lugares como “La Jorqueta”, donde la afluencia puede alcanzar cientos de personas, no se observa la presencia permanente de equipos suficientes de salvamento, ambulancias fijas ni protocolos claros de actuación ante eventos climáticos adversos.

La tragedia no es un hecho aislado. Cada fin de semana, especialmente en temporadas de alta movilidad, se registran incidentes en balnearios de la zona, muchos de ellos vinculados a la falta de supervisión, al consumo de alcohol y a la ausencia de controles efectivos.

La muerte de este menor se suma a una preocupante recurrencia de hechos que, lejos de ser inevitables, responden a un mismo patrón de desorden y falta de acción preventiva.

“La muerte de este niño no puede seguir archivándose como un hecho lamentable más”, expresó Margarita de la Rosa, residente en el lugar.

Agregó que “cuando las condiciones de peligro eran evidentes, cuando los ríos estaban crecidos, turbios y fuera de su cauce, permitir el acceso masivo a estos balnearios no es omisión, es negligencia”.

“Cada minuto sin prevención, cada balneario abierto sin control, cada ausencia de equipos de rescate en zonas de alta concentración humana, acerca una tragedia que luego se intenta explicar, cuando ya es irreversible”, siguió diciendo, llena de impotencia.

“Hoy fue un niño de siete años. Mañana, si todo sigue igual, será otro nombre, otra familia, otro dolor”, insistió de la Rosa.