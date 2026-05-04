Tenemos claro que hoy no es jueves de TBT, pero como dicen por ahí: “recordar es vivir”, y esto nos permite evocar aquellas memorias del pasado que tenemos guardadas también en nuestros corazones, dejándonos sentir nueva vez esos momentos felices de nuestra niñez y adolescencia.

En este momento, pocas cosas nos conectan con ese pasado de emociones y nostalgia como la televisión dominicana de los 90 y 2000. Esos programas no solo entretenían y educaban, construían identidad y estilo en el público joven de la época.

Hubo, sin lugar a dudas, una etapa dorada. En esta, los adultos jóvenes encontraron su voz propia a través de producciones locales, diferentes, divertidas e irreverentes, en las que se apostaba además por una conexión directa con la audiencia.

En este recorrido hacia el pasado, comienzan a aparecer nombres de espacios que hacía mucho no escuchábamos mencionar, pero que en su momento formaron parte de nuestros gustos. Por eso, es inevitable que la nostalgia y las emociones afloren de forma automática.

Inició como “El Despeine” en Mango TV, un espacio dinámico, diferente, conducido por talentosos jóvenes cantantes y músicos, encabezado por Isaac Saviñón (Panky), por allá, por el 2000. Tal vez pocos los recuerden por ese nombre, pues después de esa etapa y mudarse de canal, específicamente a Telecentro, canal 13, cambió de nombre, pero con el mismo elenco: “Los Manolos”, desde donde se desprendió la banda de rock que llevaba el mismo nombre y, que aún recordamos con cariño, y sus canciones como: “La Vellonera”.

En esa misma línea musical, pero unos años más tarde, The Factory by The Roof se convirtió en un espacio clave para la música y la cultura urbana. Era una especie de vitrina para talentos establecidos y emergentes. El programa se estrenó el 16 de enero del 2006, de 5 a 6 de la tarde, por Antena Latina, canal 7 (actual Antena 7), un show de entretenimiento dirigido a todo público, especialmente a los que vivían intensamente la música urbana, hip hop y reggaetón.

También por la referida planta televisora se transmitía el espacio juvenil Rica Loquera, bajo la conducción de Enrique Quailey, Evelyna Rodríguez y René Castillo. El programa consistía en concursos, con un público en vivo. Además de entrevistas y orquestas invitadas.

Diversidad en TV dominicana

Para los jóvenes fanáticos de las telenovelas, a través de Teleantillas, canal 2, cada sábado se transmitía, de 2:30 a 3:30 de la tarde, el espacio “Novela y Más”, bajo la conducción de Patricia Luciano, Josell Hernández y Zeny Leyva.

El programa no solo ofrecía avances exclusivos de las telenovelas que se transmitían por dicho canal; también presentaba entrevistas exclusivas con actores y las noticias más relevantes de la semana del mundo del espectáculo, de una forma dinámica.

No se puede hablar de la televisión joven en República Dominicana sin mencionar a “En acción con Manuel y Hermes”. Fue en 1992 cuando inició la transmisión del programa juvenil bajo la conducción de los hermanos Meccariello, quienes lograron construir un sello propio dentro de la TV juvenil.

Manuel y Hermes crecieron frente a las cámaras de RTVD, canal 4. El espacio se hizo adulto, por lo que, al pasar el tiempo, pasó de ser un espacio joven a una revista de variedades, cambiando su nombre solo a “Manuel y Hermes”. Los destacados comunicadores, quienes se acercan casi a los 35 años de trayectoria ininterrumpida con esta producción, continúan al aire por su misma casa, canal 4, los sábados.

«Iamdra Full» fue uno de los programas populares de la TV dominicana.

Y, hablando de jóvenes que crecieron frente a la televisión con programas frescos, no se puede dejar fuera a Iamdra Fermín. En 2001, Iamdra condujo su primer programa, «Conecta con Iamdra«; más tarde condujo los programas de videos musicales «La Vellonera». En 2003, Iamdra condujo su propio programa, «Iamdra Full», por Teleantillas. En octubre de 2011, el programa pasó de llamarse «Iamdra Full» a solo «Iamdra», buscando una imagen más adulta. Estos espacios lograron evolucionar junto a su audiencia, manteniéndose cercanos.

Conecta2, conducido por Jhoel López, Lorena Pierre, Enrique Quailey y Edgar Hernández, fue otro de los espacios que le dio una bocanada de aire fresco a la televisión quisqueyana. Los chicos rápidamente conectaron con la audiencia joven del país, con temas interesantes y donde cada uno proyectaba su personalidad, lo que generaba discusiones y puntos de vistas encontrados.

Más allá de sus formatos, todos estos programas compartían algo esencial: entendían a su público y se convirtieron en parte de su cotidianidad. Mirar hacia atrás no es solo un acto de nostalgia, sino también una forma de reconocer el valor de una televisión que logró dejar una huella profunda en una generación.



