Durante una rueda de prensa, la organización opositora sostuvo que el país necesita un plan de austeridad real para afrontar crisis internacional./ Foto: Guillermo Burgos.

Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó este lunes un plan de austeridad con ocho medidas para enfrentar la crisis económica, al tiempo que rechazó la propuesta del Gobierno de reducir el financiamiento a los partidos políticos, al considerar que no resuelve el problema fiscal.

Durante una rueda de prensa, la organización opositora sostuvo que el país necesita un plan de austeridad real, tras afirmar que el Gobierno no ha presentado una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la crisis internacional derivada de los conflictos en el Medio Oriente.

El PLD cuestionó que la principal medida planteada por las autoridades sea el recorte de los recursos a los partidos, señalando que ese monto representa menos del 2 % del financiamiento requerido por el propio Gobierno, estimado entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.

Asimismo, advirtió que esa iniciativa podría afectar la competencia democrática, al reducir la capacidad operativa de las organizaciones políticas, especialmente de oposición.

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“El PLD no cederá ante el chantaje”, expresó Johny Pujols, secretario general del partido, al tiempo que calificó la propuesta oficial como un “falso plan de austeridad”.

Propuesta de austeridad del PLD

Como alternativa, el partido presentó un plan de ocho medidas que, según afirmó, tendría un mayor impacto en la reducción del gasto público:

Reducción de la nómina pública improductiva y publicación completa de salarios y contratos en el Estado.

Congelación de las compras de emergencia, utilizadas, según indicó, como mecanismo para evadir la Ley de Compras.

Suspensión de programas sociales no vinculados al SIUBEN y publicación de beneficiarios.

Reducción en un 50 % de dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios.

Eliminación del gasto en eventos y entretenimiento estatal.

Revisión y suspensión de pensiones especiales, especialmente las superiores a RD$100,000.

Plan para reducir pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41 % al 25 % en 18 meses.

Auditoría forense al contrato de AERODOM, con resultados públicos en un plazo de 60 días.

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El PLD aseguró que estas medidas representarían un impacto económico significativamente mayor al recorte propuesto al financiamiento de los partidos políticos.

Críticas al manejo del gasto público

La organización también criticó que, pese a decretos previos de austeridad, el gasto público se ha mantenido elevado. Indicó que desde 2020 la nómina estatal ha aumentado en más de RD$144,000 millones, sin que esto se traduzca en mejoras verificables en los servicios públicos.

En ese contexto, reiteró que la discusión debe centrarse en la eficiencia del gasto y no en medidas que calificó como “simbólicas”.

“El país necesita un plan real, no medidas simbólicas ni populistas. La austeridad no se anuncia, se practica”, indicó.

El PLD insistió en que el debate sobre el financiamiento político trasciende a los partidos y está vinculado a la necesidad de garantizar condiciones equitativas en el sistema democrático.