Temperaturas calurosas superiores a los 31 a 32 grados Celsius y escasas posibilidades de lluvias en gran parte del territorio nacional por la incidencia de un sistema de alta presión que mantiene la masa de aire relativamente seca y estable impidiendo la formación de nubes dijo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Santo Domingo y el Distrito Nacional cielo con nubosidad dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos en la tarde.

También ocurrirán chubascos en La Altagracia, La Romana y Barahona en Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, causados por los efectos asociados al ciclo diurno.

Meteorología dijo que la sensación térmica continuará bastante calurosa debido a la época del año y al viento cálido del sureste con temperatura de 35 grados en Dajabón y superiores a 30 en Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Barahona, según los registros de la división de Hidrometeorología.

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En las costas del océano Atlántico y el mar Caribe oleaje sigue bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones dijo Indomet en el pronóstico marino.

Mañana el sistema de alta presión continuará predominando en las condiciones meteorológicas sobre el país y en consecuencia las precipitaciones estarán bastante limitadas en la mayoría de las provincias, según el pronóstico de hoy

Pero, el viento del este/sureste asociado a dicho sistema, estará transportando nubosidad de manera ocasional que darán lugar a chubascos débiles y pasajeros en horas de la mañana en La Altagracia, LA Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo.

En la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, también podrían contribuir a otros episodios sobre provincias como: Monte Plata, Hato Mayor, Santiago y Santiago Rodríguez.

por este motivo, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección.