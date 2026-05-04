Este flujo de dólares hacia el país durante enero-marzo de 2026 representa una tasa de crecimiento interanual de 12.8 %, equivalente a un incremento absoluto de US$1,434.1 millones respecto a los US$11,226.4 millones reportados en igual período de 2025.

Los cuatro principales captadores de divisas del sector externo de la economía dominicana continúan expandiéndose en los primeros tres meses de este año, tras alcanzar en conjunto, y a pesar de la incertidumbre global, un total de US$12,660.5 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este flujo de dólares hacia el país durante enero-marzo de 2026 representa una tasa de crecimiento interanual de 12.8 %, equivalente a un incremento absoluto de US$1,434.1 millones respecto a los US$11,226.4 millones reportados en igual período de 2025.

En efecto, este desempeño evidencia la solidez de las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa (IED) como fuentes de ingresos externos que sostienen la economía local ante un panorama internacional incierto.

El mayor aporte provino de las exportaciones. En el primer trimestre de 2026, este sector generó US$4,194.5 millones, para una participación de 33.1 % del total, impulsado por el oro y las zonas francas, y en menor medida por los productos agrícolas.

El valor exportado de bienes y servicios a marzo de 2026 representa un incremento de 17.5 %, equivalente a US$625.8 millones más en comparación con los US$3,568.7 millones registrados a marzo de 2025.

El turismo fue el segundo renglón productivo que más generó dólares para la economía local, según el Banco Central, con una participación de 30.9 % del total.

Los datos de la entidad indican que se captaron US$3,909.7 millones entre enero y marzo de este año, para un aumento de 20.2 %, equivalente a US$659.3 millones más en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron US$3,250.4 millones.

El desempeño de este sector estuvo impulsado por el crecimiento en la llegada de visitantes. Su dinamismo lo posiciona como un eje central para el crecimiento económico y la generación de empleo, señala el BCRD.

Participación de los captadores de divisas a marzo de 2026.

Divisas por remesas e inversiones

Por otro lado, las remesas enviadas por la diáspora dominicana sumaron US$3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026. Esto refleja un crecimiento de 1.9 % interanual, equivalente a US$56.8 millones respecto a los US$2,962.8 millones reportados en el mismo período de 2025.

El monto acumulado de remesas a marzo representa el 23.8 % del total de divisas generadas. Aunque su crecimiento es más moderado que el de otros rubros, continúan siendo un soporte fundamental para el consumo interno y la estabilidad externa, especialmente por su carácter contracíclico.

Gráfica del BCRD del año pasado sobre el ingreso del turimo.

Finalmente, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó en República Dominicana los US$1,536.7 millones al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 6.4 %, equivalente a un aumento absoluto de US$92.2 millones en comparación con igual período de 2025.

Estos flujos aportaron el 12.1 % del total de divisas. Aunque es el componente de menor peso relativo, su relevancia es estratégica, ya que representa capital de largo plazo que impulsa sectores clave como turismo, energía y bienes raíces. Su expansión refleja la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica del país.