Munetaka Murakami ha superado las expectativas hasta el momento en su primera temporada en Grandes Ligas.

Todos sabían de su fuerza con el bate, algunos dudaban de una rápida adaptación, pero nadie se imaginó que, al día de hoy, Munetaka Murakami, sería el líder de jonrones en las Grandes Ligas.

El inicialista japonés de los Medias Blancas de Chicago tiene 13 cuadrangulares, empatado en el liderato con Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York.

También registra 23 carreras impulsadas.

Sus batazos se han traducido en victorias para los Medias Blancas, que pasaron de ser el peor equipo de la Liga Americana a uno que juega apenas un partido debajo de .500 (16-17).

MUNETAKA MURAKAMI 😤



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Está por encima de figuras estelares como Yordan Álvarez y Kyle Schwarber, quienes también supera la defensa de jonrones.

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En Japón

Munetaka Murakami despachó 256 jonrones en ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows.

Además, remolcó 657 vueltas.

Registró promedio de .270 y un OPS de .951.

Su mejor temporada fue en 2022, cuando implantó récord de jonrones para un jugador japonés con 56.

Registró promedio de bateo de .322 y remolcó 134 vueltas.

Poderoso, pero vulnerable

El 41.32 % de sus outs en la temporada han sido por la vía del ponche.

Ha sido ponchado 50 veces en 121 turnos.