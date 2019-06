SANTO DOMINGO.- La banda que asaltó e hirió de varios balazos al mayor de la Policía Domingo García Sugilio, de 51 años, jefe de la seguridad de los padres de la primera dama, Cándida Montilla, era dirigida por Lisa Marina Elías García (Marinita), afirmaron este martes fuentes oficiales ligadas a las investigaciones.

Aseguran que la persona que disparó al mayor García Sugilio fue Elías García y no Osmil Eduardo García (Tiki Tiki), a quien ella acusó ante los investigadores, supuestamente para desligarse.

Precisó la fuente que Tiki Tiki, quien también era un matón, se encargaba de conducir la motocicleta, y Marinita de ejecutar las primeras acciones, mientras que Luis Alexander Lambert (La Falacia), quien se entregó ayer, se encargaba de recoger y rematar.

“Tratamos de determinar cuántos integraban la banda que dirigía Marinita, hay informes de que el grupo es grande y que operaba por varias zonas en el Gran Santo Domingo, donde cometían robos, asaltos a manos armadas”, apuntó.

Los investigadores policiales dicen que no confían en la versión iniciar que dio Marinita, porque dijo que sólo había participado en dos hechos pasados y en últimamente en el caso del mayor García Sugilio, “pero hay pruebas de que ella dirigía la banda y era quien planificaba y ejecutaba las acciones”.

Los investigadores analizan vídeos de cámaras de seguridad que captaron otros hechos como atracos, asaltos y robos, con heridos y muertes cometidos por motorizados para determinar si Marinita tiene participación directa en los mismos, así como La Falacia y otros miembros de la banda que operaba en el Gran Santo Domingo.

La Falacia

Ayer, Luis Alexander Lambert (La Falacia), alegado principal responsable de asaltar y herir al jefe de seguridad de los padres de la primera dama Cándida Montilla, se entregó a las autoridades a través del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), y en varias ocasiones dijo que “Marinita me traicionó, donde estaba escondido nadie me iba a encontrar, ella me traicionó”.

El director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, había pedido a “La Falacia” entregarse para evitar enfrentamientos, porque se sabía que éste andaba bien armado.

“La Falacia” participó junto a los otros dos en el asalto en perjuicio del oficial García Sugilio, y en las próximas horas, el Ministerio Público le solicitará medida de coerción.

Un año a Marinita

A Lisa Marina Elías García, implicada en el hecho, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Dolores Garay, dictó un año de prisión preventiva, y fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres en San Cristóbal.

El Ministerio Público acusó a Elías García de asociación de malhechores y robo, y el fiscal del caso, Ángel Medina, dijo que en contra de la imputada y demás miembros de la banda de asaltantes, hay ocho querellas por robo y asalto a mano armada.

Aseguró que la Fiscalía de Santo Domingo Este posee 11 pruebas testimoniales contra la imputada, “con las que vamos a demostrar la concurrencia de los hechos y su participación”.

Según la solicitud de medida de coerción, el “modus operandi” de la banda era interceptar a sus víctimas a las que encañonaban y sin mediar palabras las despojaban de sus pertenencias.

La Fiscalía establece en la instancia que la imputada, junto La Falacia y Tiki Tiki, quien fue abatido el pasado viernes en un intercambio de disparos, participó en mayo en ocho asaltos, incluyendo el del oficial Domingo García.

La instancia indica que el pasado 30 de mayo, la banda realizó dos asaltos, uno a las 6:15 de la tarde, donde fue víctima el oficial, que tras ser herido lo despojaron de su arma de reglamento en el sector El Rosal, de Alma Rosa.

Y otro lo perpetraron a las 6:25 de la tarde donde asaltaron en el ensanche Isabelita a Félix García Hernández, a quien despojaron de un iPhone.

Otros delitos

Otro asalto a mano armada cometido por la banda ocurrió el 2 de mayo, contra Markys Torres, a quien le quitaron un celular y un arma de fuego; el 20 de mayo a Cristobalina Mercedes Roa le robaron $14,400 y el 27 de ese mes, el grupo despojó a Julio Ernesto Liranzo Paulino de un anillo de oro y un celular.