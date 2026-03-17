Mujer enfrentará cargos por herir a agente de tránsito, informa la Digesett

Santo Domingo. — Una mujer será sometida a la acción de la justicia tras ser acusada de agredir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), según informó la institución.

El vocero del organismo, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente lesionado se encuentra fuera de peligro y continúa su proceso de recuperación luego del incidente.

De acuerdo con lo informado, el hecho no se originó durante ningún procedimiento de tránsito ni por una infracción, lo que, según la entidad, evidencia que la agresión ocurrió sin causa vinculada a las funciones del agente.

Acciones legales en marcha

La Digesett indicó que el caso ya fue puesto en manos del sistema judicial, por lo que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

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Llamado a la convivencia y al respeto

La institución hizo un llamado a la población a actuar con prudencia y respeto hacia los agentes de tránsito, destacando la importancia de mantener la convivencia pacífica.

Asimismo, reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso hasta que se apliquen las sanciones establecidas por la ley, en procura de garantizar el orden y la seguridad ciudadana.