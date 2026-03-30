MILWAUKEE, MLB. – La saga de Munetaka Murakami ha ido mucho más allá de la instalación de bidés en el Rate Field por recomendación suya, como muchos esperaban quienes conocen su trayectoria.

En tan solo tres partidos disputados durante el fin de semana inaugural de la temporada 2026 contra los Brewers en el American Family Field, los tres derrotas de los White Sox, incluyendo un duro revés por 9-7 el domingo, Murakami se ha revelado como una fuerza a tener en cuenta al conectar un jonrón solitario en cada encuentro.

Murakami conectó un jonrón en la segunda entrada del tercer partido contra el novato Brandon Sproat. El primera base zurdo, conocido por su potente bateo, se convirtió en uno de los cuatro jugadores en conectar un jonrón en al menos cada uno de sus primeros tres partidos de temporada regular, uniéndose a Trevor Story, quien conectó cuatro jonrones consecutivos al inicio de su carrera en 2016, Kyle Lewis en 2019 y Chase DeLauter de Cleveland actualmente.

«Estoy realmente agradecido y feliz de haber podido mantener ese nivel, pero como dije antes, aún queda mucho camino por recorrer y muchas cosas que mejorar», declaró Murakami a través del intérprete Kenzo Yagi. «Así que, en eso seguiré trabajando en los próximos días».

Muchos fanáticos de los White Sox viajaron 90 minutos hasta Milwaukee y celebraron la última conexión a larga distancia de Murakami. Murakami también recibió base por bolas por cuarta vez en tres juegos, demostrando su excepcional disciplina en el plato.

Los elogios no parecen importarle demasiado a Murakami, ya que el jugador de 26 años habló tanto después del partido sobre las mejoras que necesita hacer como sobre sus éxitos. Comprende el juego dentro del juego contra los equipos contrarios y, en particular, contra los lanzadores rivales.

“Sin duda, los lanzadores rivales están variando sus lanzamientos, y es muy difícil predecir qué van a lanzar”, dijo Murakami. “Estudio y analizo estas situaciones lo mejor que puedo, utilizando incluso a nuestros propios lanzadores a través del PitchCom, según la situación”.

“Escucharé los lanzamientos y veré qué tipo de lanzamientos hacen nuestros lanzadores para poder aplicarlos a mi juego cuando me enfrente a los oponentes. Cada turno al bate es un aprendizaje, y cada situación me enseña algo para que pueda seguir creciendo con esa experiencia.”