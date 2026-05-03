La Met Gala regresa con Beyoncé, lujo y polémica por el patrocinio de Jeff Bezos

Nueva York.– La Met Gala volverá a concentrar todas las miradas este año, impulsada por la expectativa en torno al patrocinio del magnate Jeff Bezos, el esperado regreso de Beyoncé tras una década de ausencia y, como es tradición, las extravagantes elecciones de vestuario de sus invitados.

Desde hace casi 75 años, este evento recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), aunque su evolución ha estado marcada por la influencia de Anna Wintour, quien lo ha convertido en un fenómeno de la cultura pop global.

Wintour, figura clave de la revista Vogue desde la década de 1990, sigue siendo el cerebro del evento, a pesar de haber dado un paso atrás en la dirección editorial para enfocarse en funciones ejecutivas dentro de Condé Nast. Es ella quien selecciona cuidadosamente a los invitados y define el tono de la gala.

Invitados y anfitriones de alto perfil

Entre las figuras confirmadas destaca Beyoncé, considerada una de las artistas más influyentes de Estados Unidos, quien regresa tras diez años de ausencia y será una de las anfitrionas junto a Anna Wintour, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams.

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La cantante, que recientemente estuvo de gira con su proyecto Cowboy Carter, genera expectativas sobre su aparición, tanto por su vestuario como por posibles pistas sobre futuros trabajos musicales.

También figuran como anfitrionas personalidades como Chloe Malle, junto a celebridades como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith y LISA, entre otros.

Patrocinio, críticas y posibles protestas

El evento cuenta con el respaldo del empresario Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez, quienes figuran como principales financiadores de la gala y su exposición.

Sin embargo, este patrocinio no ha estado exento de controversias. El grupo activista Everybody Hates Elon realizó recientemente una campaña en la ciudad criticando supuestas prácticas de Amazon, incluyendo su relación con el ICE.

Aunque los carteles fueron retirados, las llamadas a boicot han circulado en redes sociales, y no se descarta la posibilidad de protestas cercanas al evento, como ha ocurrido en años anteriores.

Ausencias y tradición

Entre las ausencias destacadas figura el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien rechazó la invitación.

Como es habitual, para el público y la prensa, el momento más visible será la alfombra roja en la escalinata del Met, donde las celebridades exhiben sus atuendos bajo el concepto de este año, reafirmando la premisa de que “la moda es arte”.