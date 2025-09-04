Nasim Núñez se demuestra a sí su potencial

WASHINGTON, MLB.com.- Cualquiera que esté cerca de los Nacionales cuando Nasim Núñez está en las Grandes Ligas te dirá que él es una entidad en sí mismo.

A principios de esta temporada, Núñez se ganó el cariño de algunos cuando mencionó la frase «cultivo de aura» en una entrevista en el campo.

Núñez se convirtió en el sexto jugador en la historia de los Nacionales/Expos en conectar sus dos primeros jonrones en la MLB en un mismo juego.

“Estar aquí arriba, se siente realmente bien”, dijo Núñez. “Veo los comentarios. Veo lo que la gente dice, ‘no sabe batear’, e incluso para mí… no se trata de demostrarles a todos que están equivocados, se trata de demostrarme a mí mismo que tengo razón.

Así que realmente me demostré a mí mismo que tengo razón. Tengo que ser yo quien crea que puedo batear. Así que cuando sales y lo ves, te da un poco más de fe.

“… Honestamente, todos estos grandes juegos se sienten iguales, pero este se sentirá mejor porque es más reciente”.