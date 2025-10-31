“¡Mami, mira las nubes!”, “No mi hijo, eso es neblina”, fue la breve conversación de una madre y su vástago al cruzar esta mañana por el puente peatonal en la cabeza del puente Francisco J Peynado que conecta Villa Mella con el Distrito Nacional, asombrado con la densa neblina que cubría toda el área en las primeras horas de hoy como lo muestra esta foto tomada a las 7:55 de la mañana. Al niño debió explicársele que este efecto se produce cuando el aire se enfría o se humedece tanto que el vapor de agua se condensa en diminutas gotas que quedan suspendidas en la atmósfera, reduciendo la visibilidad horizontal./Foto Jorge González