Necesaria reflexión

El informe sobre desempeño eco­nómico durante el período enero-sep­tiembre, incluido en el discurso del go­bernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, con motivo del 78 ani­versario de esa institución, debería ser­vir como documento que sustente un espacio de reflexión en torno a las pers­pectivas de la economía.

Lo más resaltante en ese compendio de estadísticas económicas y monetarias ha sido la reafirmación de la estabilidad macroeconómica, expresada en una in­flación interanual de 3.76 %, reservas in­ternacionales en un rango del 10.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la reduc­ción moderada en las tasas de interés.

La Junta Monetaria han aplicado un programa de provisión de liquidez por RD$81 mil millones para facilitar acce­so al crédito a empresas y hogares para reforzar la estabilidad financiera frente a lo que Valdez Albizu define como al­ta volatilidad de los mercados, lo que se tradujo en crecimiento de un 9.0 % in-teranual de los préstamos privados en moneda nacional.

Economistas y empresarios intentan descifrar el contraste entre un proyec­tado crecimiento del PIB para 2025, de 2.5 % con el buen desempeño del sector externo que proyecta ingresos por unos US$46,000 millones, lo que podría ex­plicarse en que “la economía dominica­na enfrenta un escenario externo comple­jo, convulso y de alta incertidumbre”.

En su discurso, el gobernador refirió que la economía mundial ha estado marcada por “tensiones geopolíticas, condiciones financieras externas más restrictivas de lo previsto y cambios en la política aran­celarias, migratorio, fiscal y regulatoria”, lo que debería tomarse en cuenta en una sugerida reflexión.

La economía de Estados Unidos, referen­cia obligada para la dominicana, se ha des­acelerado, con un crecimiento estimado para este año de 2.0 %, con una inflación de 3 %, por encima de la meta de la Reser­va Federal, de 2%, pese a los recortes en la tasa de interés referencia. Escenarios si­milares se presentan en las economías de la Zona Euro y de Latinoamérica.

La discusión en torno a las perspectivas de la economía dominicana debería centrar­se en hurgar el comportamiento de secto­res que presentan crecimiento negativo o bajo aporte al PIB, como la construcción (-2.9 %), manufactura local, (1.7 %), zonas francas (1.8 %), Salud (0.2 %), hoteles bares y restaurantes (3.3 %).

Por el lado monetario se aplican progra­mas que inciden en la estabilidad macro­económica, fortalecimiento del sector fi­nanciero, control de inflación, de la tasa cambiaria y reducción de los tipos de in­terés, por lo que se requiere descifrar por­qué una economía con ingresos de más de US$46 mil millones, reduce sus perspecti­vas de crecimiento.