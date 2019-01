El presidente Danilo Medina nunca se prestaría a comprar legisladores para lograr los votos que le garanticen una nueva repostulación, pero si decide aspirar nuevamente se construirán las estrategias para ese propósito, afirmó el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Azua, Rafael Calderón.

Sostuvo que los que afirman que el presidente tiene aprestos para comprar congresistas están tratando de dañar su imagen.

“El presidente no necesita hacer eso, tiene la mayoría en el Senado, más de las dos terceras partes están con Danilo, pero además nunca se dedicaría a comprar legisladores, no es su estilo, pero tampoco tendría que hacerlo en la Cámara de Diputados”, consideró Calderón.

Tildó de disparatosos a los que señalan que Medina destinaría millones de pesos para conseguir la modificación constitucional y con ello una nueva repostulación a la presidencia de la República.

Dijo que el mandatario es un hombre honrado que jamás se prestaría a realizar ilegalidades ni nada que esté reñido con la moral.

El legislador azuano sostuvo que el que conoce a Medina sabe que no es una personas de soborno ni chantaje.

“Y cómo va a ser, y a quién se le ocurre pensar que una persona como Danilo Medina se va a prestar a semejante acción, además aquí la mayoría de los senadores responde al presidente Medina”, sostuvo.

Agregó que “dinero para qué, más de las dos terceras partes de los senadores responde al presidente Medina, dinero para qué, pero tampoco en la Cámara de Diputados, no lo necesita, los que hablan de eso son disparatosos queriendo empañar la imagen del Presidente”.

Consideró que hay que esperar que el presidente de la República adopte la decisión que él considere prudente en torno a una posible nueva repostulación.

Añadió que por el momento no tiene información de que haya aprestos reeleccionistas en el Congreso Nacional.

“Vamos a esperar que el presidente tome la decisión que él considere prudente, racional e inteligente y a partir de ahí entonces se construirá el mecanismo o se diseñará la estrategia que sea efectiva para alcanzar ese propósito.

Calderón resaltó que en estos momentos el mandatario está dedicado por completo al trabajo porque quiere terminar haciendo un Gobierno que beneficie las grandes mayorías.

Dijo que el presidente de la República ni ningún funcionario le ha planteado a los legisladores oficialistas una posible reelección presidencial.