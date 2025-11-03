Noble gesto

República Dominicana enviará ayuda humanitaria a Jamaica consistente en un millón 500 mil libras compuestas por raciones alimentarias, insumos médicos y artículos de primera necesidad para mitigar la calamidad causada en esa nación por el paso del huracán Melissa, gesto solidario que enaltece al Gobierno y gentilicio nacional.
El presidente Luis Abinader dispuso el envió de asistencia a Cuba y Haití, afectados también por ese fenómeno atmosférico, que causó estragos en territorio dominicano con intensos aguaceros, inundaciones y deslaves, lo que obligó al Gobierno a declarar en estado de emergencia a 13 provincias.
Esa operación solidaria reafirma el histórico comportamiento de Gobierno y pueblo dominicano de acudir en ayuda de países hermanos que sufren infortuniospor ciclones, terremotos u otros resabios de la naturaleza, sin importar si se dispone de mucho o poco, porque en cualquier caso extiende su mano fraterna.
Para viabilizar el envió de esa ayuda se dispondrá de un avión de la Fuerza Aérea, un buque de la Armada Dominicana y una embarcación de mayor capacidad contratado especialmente para transportar la mayor parte de la carga, que incluye comida cruda, medicamentos, colchones, mosquiteros y otros artículos.
No debería olvidarse nunca que una comunidad internacional generosa y solidaria también ha acudido en auxilio de los dominicanos cuando el territorio nacional ha sido asolado por tragedias diversas, por lo que el deber manda a proceder de la misma manera cuando la desdicha se anida en otros lares.
Jamaica ha sido virtualmente destrozada por la acometida del huracán más destructivo que haya impactado sobre su territorio; Haití sufrió graves daños en su precaria infraestructura, con saldo de decenas de muertos y en Cuba, el ciclón arrasó con viviendas, cultivos, puentes y carreteras.
Se sabe que el Gobierno no dispone de recursos suficientes para encarar la tribulación causada por el huracán Melissa en provincias del litoral caribeño, pero eso nunca será óbice para que nueva vez la nación extienda su mano para aliviar el pesar de sus hermanos.
Con ejemplar humildad el Gobierno refleja cabalmente el sentimiento humanista y solidario del pueblo dominicano, al acudir y en auxilio de Jamaica, Haití y Cuba, pueblos hermanos, atribulados, al igual que el dominicano, por el paso de un mismo huracán.