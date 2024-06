“Nos han vendido la felicidad como risa, euforia y comodidad”

Uno de los términos menos entendidos por la mayoría es la felicidad. Pensamos que ser feliz es no tener problemas y reír siempre sin que nada nos atormente.

Uno de los principales errores es creer que esta felicidad solo puede existir sin las cosas que llamamos negativas, creer que solo puede aparecer cuando todo está cómodo, cuando todo es fácil, cuando todo fluya, esté resuelto y bien para mi. Así lo afirma la psicóloga clínica guatemalteca Titi Furlan, quien resalta que esta es una mala interpretación, sobre todo porque estaríamos dejando que nuestra felicidad dependa de todo lo que suceda fuera y que no dependa de nosotros mismos.

La conferencista internacional y especialista en psicología positiva y ciencia de la felicidad, dice que la felicidad que le gusta compartir está redefinida y enfocada más en cómo nosotros transitamos todos los momentos de nuestra vida, incluso los difíciles. “Tiene que ver con que, aunque el mundo no sea un lugar de risas amor y abrazos todo el tiempo, yo puedo hacer algo para sentir, conectarme con emociones y sentimientos más generosos, más fuertes y positivos, para desde allí funcionar de manera diferente. No es negar mis emociones, sino que a pesar de eso, yo sepa conectarme con paz interior”, dijo.

Afirma que nos han vendido la felicidad como risa, euforia, comodidad, y eso tiene más que ver con las cosas que pasan fuera, mientras que ese sentimiento está más ligado a la paz interior. “Cuando estoy en paz no salgo a atacar el mundo, ni a pelear ni a defenderme; salgo a dar, a compartir, conectar y sanar, y eso está más ligado a la felicidad”.

Furlan analiza que la pandemia vino a poner sobre la mesa el problema que ya se venía cultivando del estrés y la ansiedad, la vida tan rápida que vivimos, tan ajetreada, superficial en muchas cosas porque nos deja solo en lo material.

Aconseja aprender a bajar el ritmo, aprender de respiración, ejercicios, acciones que pueden equilibrar nuestros sistema nervioso para que esos picos de ansiedad bajen.

Dice que el punto principal es la manera en que debemos manejar nuestros pensamientos, ya que en la vida, la mayoría de cosas que nos atormentan no están sucediendo en ese instante.

“Lo que nos crea esa ansiedad tan grande son miedos, son historias, que talvez no sucedan, pero que nos hacen daño. Aprender a vivir nuestro tiempo presente es una de las herramientas más efectivas, para manejar la ansiedad”.

¿Cómo vivir a colores?

A propósito de que trae al país su conferencia “Vivir a colores”, el próximo 13 de julio a las 7:00 de la noche, en el Teatro Lope de Vega, ubicado en Novo-Centro, le preguntamos cómo se “vive a colores”.

Dice que el título de la ponencia hace pensar a la gente en un arcoíris, mariposas y florecitas, pero eso no es. Es tener la capacidad de darse cuenta que en esos momentos de la vida, de retos, dificultades, tristezas, cuando creemos que la vida perdió los colores, se puede tener la capacidad a través de diferentes modos, ejercicios, técnicas; de darnos cuenta de que la vida sigue siendo a colores.

“Es como un método de resiliencia, una filosofía, que te permite transitar los momentos de la vida, sean del color que sean, de una manera más generosa. Es fluir de manera diferente de tal manera que sepas que cuentas con tu propia fortaleza y que puedes confiar en ti en los diferentes procesos. Cuando se presentan desafíos o retos, ya saber que tienes estas herramientas bajo el brazo. No quiere decir que no te vaya a doler algo, pero no te quedarás anclado, vas a aprender a seguir adelante”. Valorar las cosas simples, es una de las sugerencias de Furlán, por lo que le preguntamos cómo se logra eso, y explica que una de las cosas que podemos hacer es recuperar nuestra capacidad de asombro, darte instantes, segundos al día.

Es –detalla- darte instantes en que te detengas y recuerdes las cosas valiosas a tu alrededor, algo que juegue a tu favor o te saque una sonrisa, como si entras a un banco sentir que es una maravilla poder retirar dinero; en un tapón en vez de enojarte disfrutar de que puedes poner la música que quieras y cantar a todo pulmón; o ver que los árboles están floreciendo.

Tenemos la posibilidad de encontrar esos detalles pequeños que cambian la mirada hacia el mundo. Las boletas para la conferencia están a la venta www.ticketmax.com.do.

Secreto

Según la experta, el secreto para ser feliz es entender la felicidad de una manera diferente a como la hemos definido. No termina siendo una meta, es la manera en como yo camino la vida que me toca, con los subes y bajas, los claros y oscuros, los bonitos y no tan bonitos, y comenzando desde ahí, me doy cuenta de que es un ejercicio interior.