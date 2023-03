Nueva York pasa del icónico «I ❤ NY» a su nuevo logo pospandemia: «We ❤ NYC»

Vista del nuevo logo "We Love NYC", el 25 de marzo de 2023 en el icónico sector de Times Square, en Nueva York (EE.UU). La ciudad de Nueva York lanzó esta semana su nuevo logo "We Love NYC" (Amamos la ciudad de Nueva York), un cambio que marca de algún modo la época pospandemia y tiene como fin reforzar la unión de los neoyorquinos, pero el nuevo símbolo no ha sido bien recibido por todos. EFE/ Javier Otazu