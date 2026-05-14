Realizarán evento sobre recursos destinados a Objetivos de Desarrollo Sostenible

Santo Domingo será la sede del Funds4impact Summit 2026, un evento internacional especializado en captación de fondos y sostenibilidad que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo.

El encuentro prevé reunir a más de 300 representantes de fundaciones, organismos de cooperación, empresas y sectores gubernamentales de América Latina y el Caribe.

Esta tercera edición del foro tiene como objetivo principal la movilización de recursos hacia proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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Según datos de la organización, actualmente solo el 22 % de las metas de los ODS en la región muestran avances significativos, por lo que el evento busca facilitar alianzas de coinversión y acción colectiva entre los distintos actores del ecosistema de impacto.

El evento

La programación del evento incluye talleres y paneles sobre diversificación de fuentes de financiamiento, modelos de sostenibilidad, aplicación de tecnologías al desarrollo y fortalecimiento de capacidades.

La organización señala que el enfoque del foro integra la innovación social y el análisis de tendencias para conectar iniciativas con oportunidades reales de financiamiento.

Como parte de los resultados de esta edición, se presentará el reporte Harvest of Impact: Ecosystem Insights 2026.

La herramienta de inteligencia colaborativa recopilará las tendencias y prioridades de financiamiento identificadas durante las jornadas. El documento final funcionará como una guía regional para la toma de decisiones y la detección de oportunidades de inversión conjunta.