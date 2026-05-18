Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon 120 paquetes de cocaína camuflados dentro de un cargamento de equipos médicos que sería exportado hacia Rotterdam, Países Bajos, durante un operativo realizado en el puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, provincia Santo Domingo.

La droga fue encontrada dentro de un contenedor que, según la declaración oficial, transportaba equipos médicos para exportación. En el interior fueron hallados cinco bultos negros que contenían los paquetes de cocaína, envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

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De acuerdo con las autoridades, el decomiso fue posible gracias a labores de inteligencia y perfilamiento realizadas por agentes de la DNCD, miembros del Ministerio Público, agencias de inteligencia del Estado y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Durante el proceso de inspección, las unidades actuantes analizaron decenas de contenedores destinados a Rotterdam y detectaron imágenes sospechosas mediante una máquina de rayos X, lo que activó el protocolo de verificación establecido para este tipo de casos.

Tras una revisión más exhaustiva, las autoridades localizaron la sustancia narcótica, cuyo peso total ascendió a 123.13 kilogramos, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El Ministerio Público y la DNCD informaron que las investigaciones continúan abiertas para identificar y capturar a todos los integrantes de la red criminal vinculada a esta frustrada operación de narcotráfico internacional.