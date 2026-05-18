Ernesto Martinez Staffeld, presidente de la ONEC, pondera sobre la importancia del comercio en República Dominicana.

El segmento de recaudación “Comercio Otros” se consolidó como el segundo mayor contribuyente del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en la economía dominicana, con una participación cercana al 18 % del total nacional, solo detrás a lo aportado por el sector “Industrias”.

Así lo señala el informe “El comercio ante la nueva realidad económica: panorama económico y perspectivas”, elaborado por Cadenza Group, para la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).

El estudio también detalla que las empresas formales agrupadas en el segmento “Comercio Otros” ocupan la segunda posición en operaciones totales del ITBIS, al concentrar alrededor del 20 % del total nacional, y lideran las operaciones gravadas, con aproximadamente el 35 % de ese segmento fiscal.

Dentro de este segmento se incluyen supermercados, almacenes de provisiones, tiendas de electrodomésticos, artículos del hogar, ferreterías, farmacias y comercios de productos cosméticos, entre otras compañías.

El informe señala que las recaudaciones del Itbis del segmento “Comercio Otros” aumentaron un 20.4 % al cierre del primer cuatrimestre de este año.

En términos absolutos, las recaudaciones pasaron de RD$13,008 millones en enero-abril de 2025 a RD$15,660 millones enero-abril de 2026, superando en más de seis puntos porcentuales el crecimiento total del Itbis, estimado en 14 %.

Asimismo, las operaciones gravadas del Itbis crecieron 3.1 % acumulado a marzo, al pasar de RD$293,885 millones en 2025 a RD$302,868 millones en 2026.

Comercio: pilar económico y fiscal

Ernesto Martínez Staffeld, presidente de la ONEC, afirmó que estos resultados evidencian que el comercio formal sigue siendo uno de los principales pilares económicos y fiscales del país, por lo que consideró necesario impulsar políticas que promuevan una mayor formalización, condiciones de competencia equitativa y apoyo a las empresas que operan bajo las mismas reglas.

El análisis también indica que, al descontar el efecto de los precios, el crecimiento real estimado del segmento fue de 1.6 % a marzo, en línea con la expansión acumulada de 1.9 % registrada por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del sector comercio durante el primer trimestre del año.

Para la ONEC, el desempeño del comercio formal refleja su capacidad de sostener un aporte clave a la estabilidad fiscal, pese a un contexto de desaceleración económica, aumento de costos operativos y un consumo más cauteloso.

El informe concluye que, ante este panorama, resulta fundamental evitar cargas desproporcionadas sobre los contribuyentes formales y fomentar condiciones que incentiven a más actores económicos a operar dentro de la formalidad.