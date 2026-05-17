Caen abatidos dos presuntos atracadores en enfrentamiento con la Policía en Palenque

Dos de los supuestos delincuentes abatidos por la Policía cuando realizaban atracos en una motocicleta en San Cristóbal.

San Cristóbal.– Dos presuntos delincuentes murieron y un sargento mayor de la Policía Nacional resultó herido de bala durante un enfrentamiento ocurrido la noche del sábado en el sector Juan Barón, municipio de Palenque.

El director regional Sur de la Policía Nacional, general Eduardo A. Escalante Alcántara, identificó a los fallecidos como Marcus Nova Ruiz, de 20 años, y Joel David Ortiz, de 22, ambos residentes en el sector Los Bajos de Haina.

El agente herido es el sargento mayor Algenis Manuel Brito Peña, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda y recibe atenciones médicas.

De acuerdo con el informe policial, los dos hombres eran perseguidos por agentes de la institución tras ser señalados como presuntos responsables de varios asaltos cometidos en distintos puntos de la provincia de San Cristóbal, donde supuestamente despojaban a sus víctimas de prendas de oro y dinero en efectivo.

El general Escalante Alcántara explicó que, al percatarse de la presencia policial, los sospechosos habrían abierto fuego contra la patrulla, lo que originó un intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos de gravedad.

Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Regional Docente Dr. Juan Pablo Pina, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

Armas y dinero ocupados

Durante la intervención, los agentes ocuparon tres pistolas: una marca Taurus, una Arcus y una Ekol, así como varios cargadores, cápsulas y un bulto que contenía dinero en efectivo.

Las autoridades informaron que los hoy occisos eran activamente buscados mediante varias órdenes de arresto por distintos hechos delictivos.

Entre los casos que se les atribuyen figura el asalto a mano armada contra Nelson David Severino González, ocurrido en el municipio de Palenque, donde presuntamente fue despojado de prendas de oro y de RD$45,000 en efectivo.

La Policía indicó que otros ciudadanos también habrían sido víctimas de acciones delictivas atribuidas a los fallecidos.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público.